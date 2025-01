Jamie Lee Curtis e outras celebridades dilaceradas pela destruição do incêndio em Los Angeles

Jamie Lee Curtis fez uma cara de coragem por sua aparição no ‘The Tonight Show’, mas rapidamente desapareceu … já que ela não pôde deixar de ficar emocionada com os incêndios florestais que destruíram partes de Los Angeles.

A atriz vencedora do Oscar conversou na quarta-feira com o apresentador do programa, Jimmy Fallon … e quase imediatamente ficou emocionada ao discutir a devastação em seu bairro – Pacific Palisades – e outras comunidades devastadas pelos infernos que ceifaram a vida de pelo menos 5 pessoas.