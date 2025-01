Jared Borgetti: Raúl Jiménez faz tudo bem, todos sabem disso

O ex-jogador e analista da ESPN considera a experiência de Jiménez na Premier League uma garantia para que ele seja considerado um dos 100 melhores jogadores ofensivos do mundo.

O ex-atacante Jared Borgetti está feliz que Raul Jiménez Ele está em 61º lugar entre os 100 melhores atacantes do mundo publicado pela ESPNpois considera que a experiência que adquiriu em Primeira Liga é motivo suficiente para ser considerado e pensar que Santiago Giménez aparecerá na referida contagem em breve.

“Raul Jiménez Está na melhor liga do mundo e obviamente isso faz você revirar os olhos. Quando você vê ele, ele faz tudo certo, todo mundo sabe disso. Raul Jiménezaos poucos, vem mantendo e recuperando o nível que havia apresentado anteriormente em Wolverhampton. Hoje em Fulham “Ele se tornou uma peça importante nos momentos em que a equipe precisa dele.”

Raul Jiménez Getty

“Eu também gostaria de ver Santiago Giménez entre essas centenas, bem, embora tenha estado pouco tempo na Europa, ele merece estar nesta lista. Com certeza, em um tempo não muito distante, poderemos ver isso lá”, disse o analista do ESPN.

Em relação ao valor atual que representa Raul Jiménez como jogador do Seleção Mexicana, Jared Borgetti Considera que “representa muito” dentro da equipa atualmente treinada por Javier Aguirre, já que é bem conhecido do treinador e dos jovens jogadores que simbolizam uma nova geração. “Raul Jiménez É um jogador que Javier Aguirre conhece bem; um jogador experiente, maduro, que sempre se manteve afastado dos problemas fora de campo, focado no futebol e nada mais. Para qualquer treinador é sempre bom ter jogadores deste tipo e qualidade.”

“Além disso, as Copas do Mundo que disputou, o tempo que passou na Europa, a sua estabilidade, dão a Javier Aguirre e à comissão técnica a tranquilidade de saber que podem contar com um jogador com essa capacidade no grupo para poder transmitir muitas coisas além da parte tática, em nível de grupo, o que também é importante”, afirmou.

Até agora nesta temporada, Raul Jiménez Ele disputou 20 partidas em Primeira Liga15 anos como titular, e marcou oito gols, o que o torna o artilheiro do ‘Caseiros‘. Por sua vez, o avançado mexicano também marca um gol no mesmo número de duelos disputados na Taça de Inglaterra e outro após duas jornadas na Taça da Liga Inglesa.