Javier Aguirre: Hoje a lista foi ampliada pensando na Copa do Mundo de 2026

O ‘Vasco’ comemorou a resposta que encontrou entre os jovens que atuaram no Brasil, ao se comprometerem com a seleção, mesmo não sendo a primeira opção

Javier Aguirretécnico do Seleção Mexicanareconheceu o trabalho dos seus jogadores e acrescentou que “hoje a lista foi ampliada”, graças ao bom desempenho dos jovens que participaram do jogo contra o Inter de Porto Alegrecontra Brasil.

“A verdade é que estou feliz por eles, são crianças, não foram a primeira opção, conhecem cada vez mais a sua realidade e estão empenhados em jogar. Eles fizeram isso muito bem. Não sei se vale a pena ou não, reforça o sentimento. Agora eles querem vir, antes não gostavam de ir por causa das críticas, por causa das viagens. Hoje levantam a mão, hoje a lista foi ampliada, pensando em 2026, para trazer os 23 melhores”, comentou. Javier Aguirredepois de derrotar Inter de Porto Alegreno brasil.

Ele ‘Vasco’ Aguirre Ele apareceu com um time repleto de jovens, no primeiro jogo da turnê sul-americana. Embora México parecia a vítima, surpreso ao vencer por 2 a 0 Inter de Porto Alegre.

Aguirre deu a Mora sua primeira oportunidade com o Tri Mayor. Imago7

“Acho que foi um jogo onde todos ganham. Quem não está, que qualquer um presumiria ter vaga garantida, tem que redobrar esforços. Ganhamos, isso é ganhar, gente que me mostrou tamanhos. As pessoas de fora têm que não abrandar, têm que continuar num bom nível, todos ganhamos, por isso tenho uma população maior”, comentou. Aguirre.

“Rafael Márquez se irritou”, brinca Aguirre

Javier Aguirretécnico do Seleção Mexicanaele brincou dizendo que Rafael Márquez irritou-se, com a estreia de Gilberto Mora no Seleção Mexicanajá que o jovem do Apenas Ele se tornou o jogador de futebol mais jovem a representar México.

“O Rafa está na frente… porque bateu o recorde de precocidade. O Rafa não quis colocar ele, porque ele quebrou o recorde de estrear aos 17 anos e fez isso aos 16, ele ia de cabeça… eu contei mora que ele jogou fácil, que não conseguiu dirigir a bola hoje, porque não deixaram. Montiel Ele errou três vezes por excesso de condução, eu falei para ele: ‘rapaz, joga com calma no meu campo’, no último terço é jogo livre e ele mandou uma que teria nos emocionado. Cinco minutos ou seis, talvez ele nem toque, ouse, faça o que puder, acertaram um no meu campo, porque querendo fazer chapéu, seja bem vindo às grandes ligas. São crianças com uma boa mentalidade, há muitos de equipas mais pequenas, não se assustam e gosto disso.”