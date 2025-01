Jennifer Garner diz que tem culpa de sobrevivente pelos incêndios florestais em Los Angeles

Garner, em frente a estruturas incendiadas em Pacific Palisades, disse à MSNBC ao lado do chef José Andrés “Eu perdi uma amiga e para a nossa igreja é muito terno … então não sinto que deveria falar sobre ela ainda. Mas sim, perdi uma amiga que não saiu a tempo.”

Ela continuou dizendo que poderia escrever uma lista de 100 amigos que perderam tudo no incêndio, acrescentando: “Sinto-me quase culpada ao andar pela minha casa. O que posso fazer? Como posso ajudar? O que posso oferecer? O que fazer?” que tenho para oferecer com estas mãos e estas paredes e a segurança que tenho?”

Garner mora em Palisades há um quarto de século, e parte disso foi gasto com seu ex-marido Ben Affleck que morava nas proximidades e foi fotografado com um olhar pensativo dirigindo até a casa dela depois de ser evacuado.

Os incêndios ainda estão intensos, com mais ventos esperados neste fim de semana. A prefeita de Los Angeles está na corda bamba depois que o chefe dos bombeiros de Los Angeles apareceu na TV e a criticou por cortar o orçamento do Corpo de Bombeiros. O Chefe aparentemente foi acionado depois que o prefeito disse em entrevista coletiva no início desta semana que os cortes orçamentários não afetaram a resposta aos incêndios. O chefe ligou para BS sobre isso.