Jennifer Lopez esquenta Aspen com nova foto sexy de biquíni

Um pouco de frio de inverno no Colorado? Sem chance – Jennifer Lopez está aumentando o aquecimento, provando que ainda consegue com uma onda de calor escaldante.

Dê uma boa olhada: Jennifer está exibindo algumas vibrações sérias de gatinha sexual, usando um minúsculo biquíni preto com detalhes dourados e finalizando com botas peludas… porque ela tem que continuar alguns parte de seu corpo quente naquele frio de Aspen!

Jennifer é a rainha do glamour total, mas desta vez ela manteve um pouco misterioso com um chapéu de cowboy cobrindo parte de seu rosto enquanto fazia uma pose arrogante.

Como já dissemos, J Lo está vivendo sua melhor vida em Aspen, absorvendo algumas vibrações relaxantes com sua irmã Linda. Ela até ir até um bar poucos dias antes do Ano Novo com seu empresário Benny Medina dar Kevin Costner.