Jerry Jones gera especulações: Jon Gruden é um candidato ao cargo de treinador dos Cowboys?

FO ex-técnico da NFL, Jon Gruden, recentemente encontrou seu nome ressurgindo em discussões sobre possíveis oportunidades de treinamento, marcando a primeira vez em anos em que ele participou da conversa. Para aumentar a especulação, o proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones, indiretamente contribuiu para o burburinho em torno de Gruden.

O interesse do Dallas Cowboys em Gruden pode depender do futuro de seu atual treinadorMike McCarthy. O contrato de McCarthy expira em 14 de janeiro, deixando os Cowboys com a decisão de contratá-lo novamente ou deixá-lo ir. Quando questionado sobre Gruden e os rumores que o ligam às funções de treinador principal, Jones abordou o assunto com cautela durante uma entrevista no 105.3 The Fan. “Eu simplesmente não tenho nenhum comentário aí”, disse Jones, conforme relatado por Jon Machota do The Athletic. “Jon é um amigo, e vamos deixar por isso mesmo.” Ao optar por não negar explicitamente os rumores, Jones deixou espaço para mais especulações à medida que o mandato de McCarthy se aproxima do fim.

A carreira de treinador de Jon Gruden tem sido uma mistura de altos e baixos. Durante sua primeira passagem pelos Raiders, ele levou a equipe a um sólido recorde de 38-26. Em 2002, Gruden foi negociado com o Tampa Bay Buccaneersonde ele imediatamente apresentou resultados ao levar o time à vitória no Super Bowl em sua primeira temporada.

No entanto, sua segunda passagem pelos Raiders de 2018 a 2021 teve muito menos sucesso, com um recorde de 22-31. Seu tempo com os Raiders terminou abruptamente em 2021, depois que e-mails surgiram em que ele usou linguagem homofóbica e racistalevando à sua renúncia.

Gruden olha para oportunidades de treinamento na NFL

Desde que deixou a NFL, Gruden se manteve ocupado com outros empreendimentos. Ele ingressou na Barstool Sports e tem esteve ativo em plataformas como YouTube e TikTokonde ele compartilha prévias e análises de jogos. Apesar de sua polêmica saída do coaching, os relatórios sugerem que Gruden está ansioso para retornar à NFL. Um relatório recente até indicou que o proprietário da NFL “adoraria” contratá-lo em circunstâncias específicas.

Embora os comentários de Jerry Jones tenham alimentado especulações sobre o potencial retorno de Gruden ao coaching, ainda não está claro se Dallas ou qualquer outro time irá considerá-lo seriamente para uma posição de treinador principal. Por enquanto, Gruden continua trabalhando para reconstruir sua reputação e se posicionar mais uma vez como um candidato viável no mundo do coaching.