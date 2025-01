JHC assume segundo mandato como prefeito de Maceió; Cunha é empossado vice

O prefeito João Henrique Caldas, o JHC, (PL) e o vice-prefeito Rodrigo Cunha (Podemos), vencedores das eleições municipais de 2024, foram empossados na tarde desta quarta-feira, 1°, em solenidade realizada na Associação Comercial de Maceió, no bairro do Jaraguá, na parte baixa da capital alagoana. Ambos ficam à frente do Poder Executivo do município até 2028.

JHC foi reeleito com a expressiva votação de 83,25% dos votos válidos. Com 37 anos, é advogado e político. Natural de Maceió, já foi deputado federal (2015-2018) e deputado estadual (2011-2014). Chegou a ser reeleito deputado federal para o mandato de 2019 a 2023, mas renunciou ao cargo em 2021 para assumir a Prefeitura de Maceió.

Já o vice-prefeito Rodrigo Cunha, filho da médica Ceci Cunha e do comerciante Juvenal Cunha, nasceu em 11 de maio de 1981, em Arapiraca, no Agreste alagoano. Nas eleições estaduais de 2018, ele foi eleito senador por Alagoas, obtendo 895.738 votos, sendo o mais votado de Alagoas.

Em fevereiro de 2021, Cunha foi eleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal do Brasil para o biênio 2021-2022. Já nas eleições de 2022, Rodrigo candidatou-se ao governo do estado e chegou a disputar o segundo turno com Paulo Dantas, que acabou vencendo as eleições.

Ao TNH1, JHC disse que a expectativa é de continuidade nos investimentos feitos na capital alagoana.

“Nós organizamos a casa. Hoje, Maceió tem uma capacidade de investimento completamente diferente daquela que a gente pegou. Hoje, o serviço público de Maceió funciona, seja na saúde, na mobilidade urbana ou em qualquer outra área. A nossa meta para 2025 é que Maceió alcance patamares já mais vistos. Vamos continuar investindo, assim como foi feito nos anos anteriores”, disse JHC.

Já o vice-prefeito, Rodrigo Cunha, falou da expectativa de assumir o cargo.

“ É uma alegria imensa presenciar esse momento. É uma mudança de vida para mim, mas é uma mudança pensada. Tenho certeza da minha escolha. Hoje, Maceió é uma referência não só para Alagoas, mas para todo o país. E eu tive o prazer de receber esse convite honroso do JHC. Vamos continuar construindo essa Maceió que olha para o futuro”, discursou Cunha.