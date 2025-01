Jill Biden expressa decepção com Pelosi: ‘Éramos amigos há 50 anos’

Washington

CNN

–



A primeira-dama Jill Biden expressou sua decepção com a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi, em uma nova entrevista ao The Washington Post, fazendo raros comentários públicos sobre o relacionamento fraturado entre seu marido, Joe Biden, e Pelosi após a saída do presidente da corrida de 2024.

“Éramos amigos há 50 anos”, disse a primeira-dama em entrevista ao The Washington Post publicada na quarta-feira. “Foi decepcionante.”

Pelosi estava entre os principais democratas a expressar reservas sobre a capacidade de Joe Biden de derrotar Donald Trump em novembro, após o desempenho hesitante do presidente no debate em junho. Como Biden permaneceu inflexível de que permaneceria na disputa, Pelosi fez barulho em uma entrevista ao abrir a porta para a possibilidade de ele encerrar sua campanha.

“Cabe ao presidente decidir se vai concorrer. Todos nós o encorajamos a tomar essa decisão porque o tempo está se esgotando”, disse Pelosi na MSNBC em julho.

Na extensa entrevista, a primeira-dama também revelou publicamente a sua conversa com Trump quando os dois falaram na reabertura da Catedral de Notre Dame, em Paris, no mês passado.

“Tive uma boa reunião com seu marido no Salão Oval”, disse o presidente eleito, segundo a primeira-dama. “Sim”, ela respondeu, “porque vocês dois são faladores”.

Questionada sobre por que se envolveria com Trump após a amargura da campanha, ela respondeu: “Joe e eu respeitamos as nossas instituições, as nossas tradições”.

“É muito importante para mim que eles continuem e nós -” ela continuou. “Qual seria o sentido da maldade?”

A entrevista fornece uma visão rara de como a primeira família está lidando com o fim da presidência de Biden, incluindo as semanas de verão durante as quais os democratas pressionaram, de forma privada e pública, para que seu marido se afastasse da disputa.

“Digamos apenas que fiquei decepcionado com o desenrolar das coisas”, disse Jill Biden. “Aprendi muito sobre a natureza humana.”

Pelosi disse em particular ao presidente Biden em julho que as pesquisas mostravam que ele não poderia derrotar Trump e poderia prejudicar as chances dos democratas de vencer a Câmara em novembro se permanecesse na disputa, informou a CNN anteriormente. Uma fonte com conhecimento direto descreveu Biden como “fervendo” em Pelosi na época.

Após a vitória de Trump em novembro, Pelosi colocou a culpa pela derrota dos democratas em Biden. “Se o presidente tivesse saído antes, poderia ter havido outros candidatos na disputa”, disse o democrata da Califórnia durante uma entrevista a um podcast do New York Times.

Não está claro se Joe Biden e Pelosi conversaram desde julho.

A primeira-dama disse que ainda acredita que seu marido poderia ter cumprido pena por mais quatro anos – embora ele tenha dito recentemente que talvez não fosse o caso.

“Claro”, ela disse, “quero dizer, hoje, acho que ele tem uma agenda lotada. Ele começou cedo com entrevistas e briefings, e isso continua.”

A primeira-dama expressou preocupação com o facto de o presidente não receber crédito por algumas das suas realizações, incluindo investimentos em infra-estruturas. Mas ela também reconheceu a dinâmica complicada de seu marido perdoar seu filho Hunter nas últimas semanas de sua presidência.

“Joe realmente lutou contra essa decisão”, disse Jill Biden. “Quero dizer, nós começamos – ele começou no ponto em que disse que não iria perdoar Hunter. Mas então acho que as coisas mudaram. As circunstâncias mudaram e tornou-se bastante evidente e óbvio que os republicanos não iriam parar.”

À medida que o seu trabalho na Casa Branca terminava, a primeira-dama disse: “Espero que as mulheres me vejam como um reflexo de si mesmas. Você sabe, uma mãe, uma avó, uma mulher trabalhadora, uma irmã, uma amiga.”

“Espero que eles se lembrem de Joe como um presidente forte e empático, com integridade e caráter”, disse ela. “Quero dizer, personagem realmente é tudo, não é?”