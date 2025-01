João Fonseca faz história, elimina Rublev e avança no Australian Open

A quem ainda tinha dúvidas, João Fonseca deu o recado definitivo. Na manhã desta terça-feira (14), o brasileiro venceu o número 9 do ranking da ATP, o russo Andrey Rublev, por 3 sets a 0 (7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5)), na Margaret Court Arena, no Melbourne Park, em 2h23, pela primeira rodada do Australian Open. É a estreia do carioca — de apenas 18 anos e atual 112 do mundo — na chave principal de um Grand Slam.

O primeiro set foi equilibrado, com ambos não tendo maiores dificuldades para garantir o saque até o 6 a 6. No tie-break, porém, João Fonseca errou menos e abriu 4 a 0. Rublev conseguiu um ace, mas errou duas vezes e viu o brasileiro acertar um belo forehand para fechar em 7 a 1 e fazer 1 set a 0 no placar.

No segundo set, o brasileiro teve dificuldades, mas manteve o serviço no primeiro game. Na sequência, porém, quebrou o saque sem que o russo conseguisse um ponto sequer. O duelo seguiu com os dois jogadores garantido o serviço, o que fez João Fonseca vencer por 6 a 3 e ampliar o placar para 2 sets a 0.

O terceiro set começou com o brasileiro tendo três chances de quebra, mas Rublev reagiu e fechou o game. João Fonseca se viu no momento mais difícil até ali na partida no quarto game, quando o russo, mesmo recebendo o serviço, fechou e abriu 3 a 1. Mas o carioca respondeu e devolveu a quebra imediatamente depois.

Os dois foram confirmando o saque até o 6 a 6. No tie-break, João Fonseca conseguiu uma sequência com dois mini-break e a garantia do saque para abrir 4 a 0. O russo não se entregou e buscou o 4 a 3. O brasileiro voltou a pontuar e conseguiu outro mini-break na sequência, mas não manteve o saque logo depois. No entanto, conseguiu dois pontos seguidos, mesmo no saque de Rublev, e fechou o game em 7 a 5, e a partida, em 3 sets 0.

Grande momento de João Fonseca

A vitória sobre Rublev representa o 14º triunfo consecutivo do brasileiro. O carioca vem de título no Next Gen Finals, no final de dezembro, e no Challenger 125 de Camberra, no começo de janeiro, além de ter passado pelo qualifying no Australian Open contra os argentinos Thiago Agustin Tirante e Federico Agustin Gomez e o honconguês Coleman Wong.

Chaveamento do Australian Open

O italiano Lorenzo Sonego, que bateu o suíço Stan Wawrinka por 3 sets a 1 (6/4, 5/7, 7/5 e 7/5), será o adversário de João Fonseca na segunda rodada. Quem passar, além disso, já sabe que enfrentará o vencedor do confronto entre o húngaro Fabian Marozsan e o americano Frances Tiafoe na terceira rodada. Dias e horários dos duelos ainda serão confirmados pela organização do Australian Open.