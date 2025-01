Jogador de futebol é baleado após pisar no pé de traficante

Segundo a polícia, o suspeito é um traficante que se incomodou quando Kauan Galdino Florêncio Pereira pisou no pé dele.

De acordo com testemunhas, o criminoso teria exigido que Kauan pedisse desculpas, mas o rapaz teria ficado nervoso com a situação e não se desculpou. O traficante, identificado apenas como “Testa de Ferro”, decidiu, então, atirar na cabeça do jogador. O suspeito é apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade São Simão.

Kauan foi levado para a UPA de Queimados, mas devido à gravidade do caso foi transferido para o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense.

Nas redes sociais, a família do rapaz fez apelos por doação de sangue.

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que Kauan está internando no CTI da unidade de saúde e seu estado de saúde é considerado gravíssimo. Na manhã desta sexta-feira (3), o jovem passará por novos exames.

O caso está sendo investigado pela 55ª DP (Queimados).