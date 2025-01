Jogador do Murici é expulso após solada em cabeça do adversário; veja o lance

O lateral Herick, do Murici, foi expulso aos 37 minutos do primeiro tempo da partida contra o Coruripe, nesta quarta-feira (15), válida pela 2ª rodada do Campeonato Alagoano, no José Gomes da Costa. O jogador acertou uma solada (assista abaixo) na cabeça de Mathaus e recebeu o cartão vermelho do árbitro Wiomar Santana.

EXPULSÃO! Murici 2 x 2 Coruripe

Alagoano | 2ª rodada

📹 NN Play pic.twitter.com/vgH7GGs1JK

— TNH1.com.br (@PortalTNH1) January 16, 2025

Mathaus deitou no gramado com dores e precisou ser atendido dentro de campo. O atleta continuou na partida.

Herick recebeu o cartão vermelho de forma direta. O lateral chegou a discordar da marcação.

Naquele momento da partida, o Murici ia vencendo o Hulk por 2 a 0. Na volta do intervalo, com um a menos, a equipe de Flávio Barros cedeu o empate. Clique aqui e confira como foi o jogo.

Com o resultado, as equipes seguem sem vencer no Campeonato Alagoano. O Coruripe chegou aos dois pontos e entrou no grupo dos quatro primeiros (4º). Já o Murici fez o primeiro ponto no estadual e segue fora da zona de classificação, na 5ª colocação.

O próximo compromisso do Murici é no sábado (18) contra o CSA, no Rei Pelé, às 16h (de Brasília). Já o Coruripe iria enfrentar o Igaci, mas, com a desistência da equipe, vai ganhar os três pontos por w.o. e só volta a jogar no dia 25, contra o Penedense, no Alfredo Leahy.

Campeonato Alagoano é na tela da TV Pajuçara

A TV Pajuçara/Record, em acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF), transmite os jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas na TV aberta serão sempre aos sábados, às 16h (de Brasília).

Você também acompanha a cobertura completa do estadual no TNH1 e na Pajuçara FM. Clique aqui e confira todos os detalhes.