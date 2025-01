Jogos da 2º rodada do Alagoano 2025 terão um minuto de silêncio em homenagem a Biu de Lira

Todos os jogos da segunda rodada do Campeonato Alagoano 2025 terão um minuto de silêncio como forma de homenagem póstuma ao prefeito da Barra de São Miguel e ex-senador por Alagoas, Benedito de Lira, que faleceu na manhã desta terça-feira (14). Ele enfrentava um tratamento oncológico.

A informação foi divulgada pela assessoria da Federação Alagoana de Futebol (FAF), organizadora da competição. A próxima jornada da primeira divisão do estadual inicia nessa quarta-feira (15) e termina na quinta-feira (16). Confira abaixo as partidas destes dois dias:

Murici x Coruripe, dia 15 às 20h no José Gomes da Costa;

CSE x Penedense, dia 16 às 20h no Juca Sampaio;

ASA x CRB, dia 16 às 20h no Coaracy da Mata Fonseca.

O jogo entre Igaci e CSA foi cancelado, uma vez que o time do interior do estado anunciou a desistência antes do início do campeonato. O clube foi rebaixado automaticamente e vai perder todas as partidas por WO.

Luto oficial

O Governo de Alagoas e as prefeituras de Maceió e da Barra de São Miguel decretaram luto oficial de três dias. A Prefeitura de Rio Largo determinou sete dias de luto.

Autoridades prestam solidariedade

Além do presidente da República, diversas autoridades, políticos e entidades de Alagoas usaram as redes sociais para prestar condolências à família, admiradores e amigos. Confira aqui.