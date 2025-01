Johnson escolhe o deputado Rick Crawford para ser o próximo presidente da Intel

Washington

O presidente da Câmara, Mike Johnson, escolheu o deputado republicano Rick Crawford, do Arkansas, para ser o próximo presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, depois que o deputado Mike Turner foi destituído do cargo na quarta-feira, anunciou Johnson em um comunicado na quinta-feira.

“Rick Crawford fornecerá liderança baseada em princípios como seu presidente. Ele conquistou o respeito dos seus colegas através dos seus anos de serviço fiel no comité e da sua abordagem constante aos desafios que o nosso país enfrenta”, disse Johnson num comunicado.

Crawford é membro do Comitê de Inteligência da Câmara e o membro mais antigo do comitê depois de Turner.

Ele também votou contra a ajuda adicional à Ucrânia em Abril passado, algo que Turner tem sido um defensor ferrenho.

O orador negou na quarta-feira que o presidente eleito, Donald Trump, o tenha instado a remover Turner do cargo de presidente do painel.

“Esta não é uma decisão do presidente Trump. Esta é uma decisão da Câmara e não representa qualquer desprezo para o nosso presidente cessante. Ele fez um ótimo trabalho”, disse Johnson. “A comunidade de inteligência e tudo relacionado (ao Comitê Permanente de Inteligência da Câmara) precisa de um novo começo. E é disso que se trata. Nada mais.”

Uma fonte familiarizada com o pensamento de Johnson disse à CNN que o presidente da Câmara queria trazer o seu próprio presidente do comité, tal como o então presidente da Câmara, Kevin McCarthy, fez ao nomear inicialmente Turner para o cargo. Turner não foi informado na reunião que foi decisão de Trump removê-lo, acrescentou a fonte.

Em comunicado divulgado na quarta-feira, Turner disse estar “muito orgulhoso de ter atuado” como presidente.

“Há ótimos membros no Comitê e estou honrado por ter servido com eles”, disse Turner. “Sob a minha liderança, restaurámos a integridade do Comité e restituímos a sua missão ao foco principal da segurança nacional. A ameaça dos nossos adversários é real e requer deliberações sérias.”