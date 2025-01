Kamaru Usman manda mensagem aos meio-médios ‘estúpidos’: ‘Cale a boca! Ninguém tem medo de nenhum de vocês!

Kamaru Usman está cansado do desrespeito.

Outrora o melhor lutador peso por peso do esporte, Usman está fora de ação há mais de um ano, competindo pela última vez em outubro de 2023. Como ex-campeão dos meio-médios, Usman é uma das maiores estrelas da divisão e assim durante Após sua dispensa prolongada, outros pesos meio-médios foram rápidos em atacar “The Nigerian Nightmare”, mas à medida que avançamos para 2025, Usman está cansado disso.

“É isso, enquanto estamos chegando em 2025 só quero deixar isso claro para que todos percebam e entendam, se não lutarmos, não ganhamos dinheiro. Eu gosto de dinheiro! Usman disse em seu podcast Pound-4-Pound. “…Vivemos um estilo de vida particular. Eu tenho uma família. Eu gosto de dinheiro! Então, se eu não lutar, não ganho dinheiro. Todo mundo continua: ‘Oh, você não está provocando brigas.’ Eu quero lutar, eu quero. Mas se eu não estiver saudável, não posso fazer isso da melhor maneira possível, para dar a vocês ‘The Nigerian Nightmare’ que vocês estão acostumados a ver, que vocês querem ver naquele octógono.”

A dispensa de Usman foi principalmente devido a uma lesão, embora o ex-campeão tenha flertado brevemente com a ideia de intervir em cima da hora no UFC 310 contra Shavkat Rakhmonov. No final das contas, Usman não conseguiu, mas acredita que estará pronto para competir novamente este ano e tem um alerta para todos aqueles que falavam mal.

“Então, para aqueles de vocês que pensam que não estou lutando porque estou escolhendo não lutar, como todos esses lutadores estúpidos que ficam falando: ‘Oh, ele não quer lutar comigo!’ Cala a sua boca! Ninguém tem medo de nenhum de vocês!” Usman disse. “Já estive no topo da categoria, peso por peso, com punho de ferro, espancando todos vocês por um tempo. Então escute, quando eu estiver saudável, irei lá. Eu quero lutar e mal posso esperar para lutar para derrotar um de vocês. Então calem a boca, todos vocês, meio-médios estúpidos. Cale a boca e espere quando eu estiver saudável novamente. Vou lutar com todos vocês, não me importo. Apenas seja paciente, ok, obrigado. 2025 será um ótimo ano para todos.”

Usman lutou recentemente com Khamzat Chimaev, intervindo em cima da hora para uma luta dos médios no UFC 294. Chimaev venceu por decisão majoritária.