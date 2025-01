Karol Rosa, do UFC 311, espera que ela e Denise Gomes se tornem o primeiro casal a conquistar cinturões do UFC

Já houve muitos casais competindo dentro do UFC, de Amanda Nunes e Nina Nunes a Rose Namajunas e Pat Barry, mas nenhuma dupla conseguiu o ouro.

Karol Rosa e Denise Gomes pretendem mudar isso.

O peso galo Rosa, com 7-3 no geral no UFC, agora ocupa a 10ª posição no MMA Fighting Global Rankings após vitória sobre Pannie Kianzad. Ela entra novamente na jaula neste fim de semana para enfrentar Ailin Perez no UFC 311, em Los Angeles. Gomes, de 25 anos, vitoriosa contra Karolina Kowalkiewicz e Eduarda Moura em 2024, espera entrar na elite do peso palha este ano.

“Denise ainda não mostrou o quanto é boa”, disse Rosa ao MMA Fighting. “Ela teve dois nocautes incríveis [over Bruna Brasil and Yazmin Jauregui] e nós dois estamos indo bem no UFC. Eu não tenho dúvidas [the UFC] teremos alguns campeões em alguns anos.”

Gomes derrotou Kowalkiewicz, ex-candidato ao título do UFC, em 9 de novembro, enquanto Rosa disse que lhe foi oferecida a vaga no evento principal daquele show ao lado de Mayra Bueno Silva até que o UFC finalmente transferisse a luta para janeiro. Aí os planos mudaram totalmente para que ela lutasse contra Perez no dia 18 de janeiro, com Silva retornando ao peso mosca.

Rosa gosta da ideia de estar no mesmo card do companheiro, principalmente no evento principal, mas vê os prós e os contras dessa experiência.

“’De’ e eu adoramos lutar [on the same night] porque nos ajudamos”, disse Rosa. “Há lados positivos e negativos nisso. O lado ruim é que ambos estamos de dieta. Dieta é uma droga e quando você adiciona TPM fica complicado [laughs]. Mas o lado bom é que depois comemoramos juntos.”

Rosa admitiu que esperava enfrentar um oponente de alto nível depois de ser brevemente vinculada a um evento principal do Fight Night com “Sheetara”. Porém, enfrentar Perez lhe dá quilometragem e experiência dentro do octógono.

“Quero ser campeã, tenho tudo para ser campeã”, disse Rosa, “Então vejo isso como uma oportunidade de amadurecer para quando chegar a hora de lutar pelo cinturão e não perdê-lo em minha primeira defesa. Isso é uma preparação para mim. Preciso dar um passo a passo para ser campeão e este é mais um passo.”

Perez venceu quatro no UFC com um trio de decisões, além de uma finalização sobre Darya Zheleznyakova, desde que perdeu sua estreia na promoção para Stephanie Egger em 2022, e Rosa respeita suas habilidades de luta livre. A brasileira percorreu distância em todas as suas lutas no UFC até agora, sem finalizações desde o início de 2019.

“A gente sempre entra lá querendo finalizar a luta, é engraçado eu falar isso, mas quero que essa luta dure três rounds”, disse Rosa. “Sabe quando você sente vontade de lutar e mostrar o quanto evoluiu? Se acabar cedo, melhor ainda, mas estou sempre me preparando para cinco rounds. Estou pronta para lutar três rounds e mostrar minha evolução, para mostrar às outras meninas que sou durona.”