Khabib Nurmagomedov reforça que o Daguestão é superior à Irlanda no MMA: ‘Os fatos falam por si’

Khabib Nurmagomedov quer que todos saibam que quando se trata de quão melhores os lutadores do Daguestão são do que os irlandeses, ele não gaguejou.

Na última quinta-feira, uma entrevista com Nurmagomedov foi postada pelo PFL na qual Nurmagomedov acertou os atletas irlandeses de MMA antes da estrela em ascensão do país, Paul Hughes, desafiar o companheiro de equipe de Nurmagomedov, Usman Nurmagomedov, pelo título dos leves do Bellator em 25 de janeiro.

“A Irlanda não tem combatentes, irmão”, disse Khabib. “Vamos ser honestos. Quantos lutadores você conhece da Irlanda? Paul Hughes e Conor [McGregor] e quem mais? Não há lutadores.

Isto suscitou uma resposta do inglês Darren Till, que tuitou que a Irlanda está, relativamente falando, “muito à frente” da Rússia devido à diferença populacional entre os dois países.

Nurmagomedov deu continuidade aos seus comentários iniciais nas redes sociais.

Você pode dizer o que quiser, mas se estamos falando de fatos, não se pode comparar os combatentes irlandeses com os combatentes do Daguestão. Dominamos o MMA amador, e não chega nem perto – não só em comparação com os lutadores irlandeses, mas com o mundo inteiro. Estou absolutamente confiante de que se fôssemos… —khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 3 de janeiro de 2025

“Você pode dizer o que quiser, mas se estamos falando de fatos, você não pode comparar os combatentes irlandeses com os combatentes do Daguestão”, escreveu Nurmagomedov. “Dominamos o MMA amador e não chega nem perto, não só em comparação aos lutadores irlandeses, mas ao mundo inteiro. Tenho certeza absoluta de que se organizássemos um confronto time x time, o Daguestão derrotaria um time mundial no MMA amador.

“E quando se trata de MMA profissional, temos campeões, contendores e lutadores ranqueados em todas as ligas principais. Mostre-me lutadores irlandeses que atualmente são candidatos ao título nas 3 principais promoções de MMA. Na melhor das hipóteses, você poderá nomear 1 ou 2 lutadores.”

Nurmagomedov fala por experiência própria, tendo reinado como campeão dos leves do UFC de 2018-2020 e terminando sua ilustre carreira com um recorde impecável de 29-0. Seu companheiro de equipe Islam Makhachev está atualmente no meio de sua própria corrida dominante no topo da escada de 155 libras do UFC, enquanto Usman também está invicto antes de sua luta com Hughes, e Umar Nurmagomedov (irmão mais velho de Usman e primo de Khabib) está pronto para desafiar o UFC o campeão peso galo Merab Dvalishvili no UFC 311 em 18 de janeiro.

A rivalidade de Khabib com o astro irlandês Conor McGregor é uma das mais notáveis ​​​​da história do MMA, com Nurmagomedov derrotando McGregor no UFC 229 em outubro de 2018. A Irlanda continua a produzir lutadores de qualidade, incluindo Hughes e o contendor meio-médio do UFC Ian Machado Garry. No entanto, nenhum chegou perto de alcançar o sucesso de McGregor.