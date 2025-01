Kim Kardashian pede que presidiários bombeiros recebam salários mais altos

A estrela do reality e magnata postou em sua história no Instagram na noite de sábado … marcando o governador Gavin Newsom e salientando que centenas de indivíduos encarcerados estão a ajudar nos esforços – trabalhando longas horas em condições perigosas basicamente sem dinheiro.

Kim diz que os presos recebem apenas US$ 1 por hora para combater os incêndios… e isso não é suficiente para as pessoas que estão ajudando a conter os perigosos incêndios.

De acordo com o The Marshall Project – uma organização de notícias sem fins lucrativos. que cobre as desigualdades na justiça criminal – os presidiários na Califórnia têm um limite máximo de US$ 26,90 durante emergências para um turno de 24 horas… então, US$ 1 por hora não está longe.