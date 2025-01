Kim Kardashian provoca namorado no novo trailer de ‘Kardashians’

Kim Kardashian parece que ela está comprometida … porque ela está provocando uma nova vaia no novo trailer do reality show de sua família.

O novo trailer de “Kardashians” do Hulu para a próxima temporada seis sugere fortemente um novo homem na vida de Kim. Ela olha para a câmera e diz: “Eu não estou namorando e quero amor e atenção? Acho que você não me conhece.”

Parece que as coisas já podem estar sérias… Kim está debatendo a reforma de uma parte de sua mansão para que o cara misterioso possa ter “seu armário”.

O trailer dramático também apresenta Khloé Kardashian se reunindo com o jogador aposentado da NBA Lamar Odom … com sua antiga paixão entrando em sua vida armada com um buquê de rosas.