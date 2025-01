Lateral Hereda, titular do CRB, tem saída encaminhada para o Sport

A temporada mal começou e a reformulação do CRB segue em andamento neste início de janeiro. Um dia depois da notícia da ida do volante Falcão para o Athletico-PR, a bola da vez é a negociação do lateral-direito Hereda para o Sport.

O jogador tem conversas avançadas com o Rubro-Negro e deve reforçar a equipe no ano que marca o retorno do Leão à Série A do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo repórter Bruno Protasio, do Pajuçara Futebol Clube.

O formato da negociação será por empréstimo com opção de compra ao término de 2025, mas os valores ainda não foram informados.

Hereda, de 26 anos, chegou ao Regatas após despontar no Náutico. Em dois anos vestindo a camisa do Galo, o atleta disputou 98 jogos, marcou quatro gols e deu 11 assistências, segundo o site de estatísticas ‘O Gol’. O lateral foi bicampeão alagoano (23/24) e vice-campeão da Copa do Nordeste (24) pelo time alagoano.

Tanto Hereda quanto o atacante Léo Pereira tiveram grande destaque na temporada 2024 e estavam sendo tratados pela diretoria regatiana como ativos para possíveis negociações com retorno financeiro nesta janela de verão. O atacante, que ainda não se reapresentou, também pode ser negociado.

Com essas saídas, o CRB pode ter, neste início de ano, apenas três jogadores remanescentes do time titular de 2024: o goleiro Matheus Albino, o meia-atacante Gegê e o atacante Anselmo Ramon.

Alagoano de volta à TV Pajuçara – A TV Pajuçara/Record fechou acordo com a Federação Alagoana de Futebol (FAF) para voltar com as transmissões dos jogos do Campeonato Alagoano em 2025. As partidas serão transmitidas de forma exclusiva na TV aberta para todo o estado de Alagoas. A estreia do Galo acontecerá no dia 16 de janeiro, às 20h, diante do ASA, em Arapiraca, pela segunda rodada.