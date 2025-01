Lauren Sanchez inicia o ano novo em St. Barts com Jeff Bezos em seu iate

Lauren Sanchez ligou para 2025 da única maneira que ela conhece – vivendo bem! Ela e o noivo Jeff Bezos navegou para o Ano Novo a bordo de seu super iate de US$ 500 milhões, ‘Koru’, fazendo barulho durante seu luxuoso St. Bart escapa.

A ex-repórter de entretenimento estava vivendo sua melhor vida em um iate, aproveitando o sol com Bezos e seus amigos glamorosos… exibindo suas curvas em uma capa branca colante que exibia seu decote de cair o queixo.

Lauren gostava de boas vibrações, tomando uma bebida e aproveitando o brilho tropical – até mesmo conversando com seu ex, membro do Hall da Fama da NFL Tony Gonzálezque também estava a bordo.