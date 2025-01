Liga MX: Os jogos a seguir no Clausura 2025

Apresentamos os duelos mais importantes da fase regular e quando serão disputados todos os clássicos.

O fase regular do Fechando 2025 está prestes a começar e o novo torneio do Liga MX Promete ser muito emocionante. No calendário de Fechando 2025 muitos se destacam partidosmas alguns duelos se destacam por motivos especiais.

Antecipando o primeiro dia da nova competição mexicana de futebol, compartilhamos com vocês o partidos para continuar no fase regular.

O Clausura 2025 terá duelos emocionantes que você não pode perder. Imago7

Pumas x Toluca

O reencontro de Mohamed com os Auriazules

O timoneiro argentino Antonio Mohamed, campeão da Liga MX com Tijuana, América e Rayados, está de volta ao futebol mexicano para liderar o Toluca e uma das partidas mais especiais do ‘Turco’ será contra Pumasequipe que liderou em 2023.

Mohamed ficou apenas oito meses na Ciudad Universitaria e embora tenha apresentado bons resultados, decidiu sair. Pumas fazer uma “pausa mental”. Ele Pumas x Toluca está agendado para 29 de janeiro como parte do Dia 4.

Atlético de San Luis x Tigres

A vingança da última Liguilla

O povo de Potosí assinou uma das maiores surpresas da Grande Festa de Abertura de 2024 ao eliminar o Tigres nas quartas de final. Atlético teve um desempenho extraordinário em casa ao vencer os Felinos por 3 a 0, placar que foi definitivo para a classificação dos Rojiblancos.

No caminho de volta, Tigres Ele fez o seu melhor para superar o Atléticomas o goleiro Andrés Sánchez foi fundamental para que a realeza não marcasse nenhum gol na eliminatória. A ‘vingança’ entre Atlético de São Luís sim Tigres faz parte do Dia 1 do Fechando 2025 e será disputado no sábado, 11 de janeiro.

Chivas x Cruz Azul

Romo e Chiquete contra seus ex-times

Num dos romances mais ‘dramáticos’ dos últimos torneios de Liga MX, Cruz Azul sim Chivas Eles tiveram longas negociações pelo zagueiro rubro-negro Jesus Orozcoque não queria continuar no Rebanho Sagrado, mas sua chegada a La Noria não foi fácil.

Porém, a diretoria da Cementeros conseguiu convencer Chivas vender para Chiquete incluindo Luis Romão como parte do acordo. Sem dúvida, o Chivas x Cruz Azulduelo correspondente do Data 13 e marcado para 29 de março, será muito especial para Romão sim Chiquete.

América vs. Tijuana

Terceiro confronto entre Jardine e Osorio

Na temporada regular do Apertura 2024, o duelo entre Tijuana sim América Foi marcado pela briga na área técnica entre Jardine e Osorio. Fronterizos e Azulcremas se enfrentaram novamente no Apertura Play In e os torcedores desfrutaram de uma partida emocionante que foi decidida nos pênaltis.

Ele América vs. Tijuanaduelo que será disputado na quinta-feira, 16 de janeiro, faz parte do outdoor do Dia 2 e promete ser um duelo espetacular.

Mazatlán vs. FC Juarez

Duelo direto da tabela de quocientes

No papel, o FC Juarez vs. Mazatlán pode parecer pouco atraente para a maioria dos fãs do Liga MXPorém, o resultado do jogo pode ser fundamental no futuro de ambas as equipes que lutam para sair da parte inferior da tabela de quocientes.

Vale lembrar que os últimos classificados desta lista deverão pagar multa milionária. Ele Mazatlán vs. FC Juarez faz parte do Dia 1 e será disputado na sexta-feira, 10 de janeiro.

Cruz Azul vs. Atlas

O primeiro jogo em casa de La Maquina em CU

Numa situação que parece digna do Dia da Mentira, os Cementeros anunciaram aos seus torcedores que sua ‘casa’ do Fechando 2025 será a Olimpíada Universitária, sede do Pumas.

A estreia de La Maquina em CU será antes Atlas neste sábado, 11 de janeiro, e a diretoria do Cruz Azul Ele espera que seus torcedores respondam da melhor maneira ao primeiro jogo naquela que será sua casa nos próximos meses.

Pumas x Chivas

Confronto entre dois grandes nomes da Liga MX

Rojiblancos e Auriazules têm uma das rivalidades mais especiais do futebol mexicano e como ambos os times são considerados entre os ‘grandes’ clubes do Liga MXo duelo entre Rebanho e Universitários no dia 1º de março promete ser muito emocionante para todos os amantes do futebol mexicano.

Vale lembrar que em 2024, Pumas Eu não consigo vencer Chivas e destaca-se o triunfo do clube de Guadalajara por 3 a 1 sobre os Felinos no Clausura 2024.

Toluca vs. América

Red Devils e sua conta pendente com os Eagles

Em entrevista com ESPNo ‘Turco’ Mohamed garantiu que adoraria ver o América na Liguilla, mas a torcida escarlate espera que Mohamed e seus Diablos derrotem os Azulcremas quando se enfrentarem no Data 10previsto para o primeiro fim de semana de março.

No fase regular do Apertura 2024, Toluca humilhou os Águilas, mas em Liguilla, os seguidores dos Red Devils viveram uma experiência amarga com América eliminando os Choriceros nas quartas de final.

América vs. Listrado

Os finalistas do Apertura 2024

Os Águilas conquistaram o terceiro título consecutivo no Gigante de Acero há poucas semanas e o novo capítulo entre Listrado e Azulcremas poderiam ser diferentes porque os argentinos Lucas Ocampos e Esteban Andrada estariam à disposição para o Monterrei.

O jogo entre América e La Pandilla será disputada em meados de abril e será o penúltimo jogo das duas equipes na fase regular.

O América conquistou o tricampeonato e tem alguns problemas para resolver antes do Clausura 2025. Imago7

Atlético de São Luís vs. Chivas

O Rebanho Sagrado visita Alfonso Lastras

A partida do rojiblanco será um dos compromissos mais especiais para os torcedores do Atlético de São Luís que você poderá curtir em casa a visita de um dos times mais importantes do futebol asteca.

A partida entre Potosinos e Tapatíos será disputada no dia 26 de fevereiro e Atlético buscará a primeira vitória em casa contra Chivas desde janeiro de 2021.

Quando acontecem os Clássicos da Liga MX?

Como todo torneio, os torcedores mexicanos de futebol estão muito atentos a jogos como América vs. Chivas ó Tigres x Monterrey.

A seguir, compartilhamos com vocês quando todos os jogos serão disputados. Clássicos do Liga MX nele Fechando 2025.