Logan Paul afirma que Conor McGregor enviou mensagem dizendo que luta de boxe ‘pode e vai acontecer’

Logan Paul está totalmente focado em sua carreira na WWE. Com uma exceção notável.

Em dezembro, o astro do UFC Conor McGregor espalhou o boato de que ele estava em negociações com a família bilionária indiana Ambani para marcar uma luta de boxe de exibição com Paul, que supostamente aconteceria em Mumbai. Apesar de ainda não haver comentários públicos dos Ambanis, McGregor continuou a promover a luta como uma possibilidade e os especialistas em esportes de combate especularam sobre sua viabilidade, especialmente com os US$ 250 milhões que foram jogados fora como um pagamento potencial para McGregor e Paul. .

Em um episódio recente de seu vlog no YouTube, Paul exibiu uma mensagem em seu telefone que afirma ser McGregor dizendo: “Isso pode acontecer, meu cara. Sério. Isso pode e vai acontecer.”

Mais tarde, no vídeo, Paul é visto discutindo a luta de McGregor com um treinador enquanto planeja uma promoção da WWE.

“Dizer ‘chega de boxe’ vai chamar alguma atenção, eu acho, porque isso não é verdade”, disse Paul. “Porque se Conor McGregor quiser lutar, nós estamos comandando isso.”

“É uma luta épica”, acrescentou. “Seria algo que eu me afastaria da WWE por um segundo para ir fazer… US$ 250 milhões. Eu tenho que atender isso. Se [WWE President] Nick Khan corresponde a isso, vou ficar na WWE. … Acho que ele está tentando pressionar o Dana para que isso aconteça porque ele é propriedade do UFC. Ele não pode [expletive] [expletive] muito menos lutar sem eles saberem.”

Paul parece estar dedicando seu tempo à sua carreira de wrestling profissional depois de fazer várias aparições anteriores pela WWE que foram bem recebidas por fãs e críticos. O influenciador de 29 anos provou ser excelente em obter reações fortes, sejam elas positivas ou negativas, e ele aproveitou isso para obter sucesso no ringue, apesar de sua experiência limitada.

Mesmo que Paul mudasse de rumo e retornasse ao ringue de boxe – ele não compete desde que venceu uma luta profissional ridícula contra o rival Dillon Danis em outubro de 2023 – ele ainda exigiria a aprovação de seus chefes da WWE, enquanto o envolvimento de McGregor também teria para ser assinado por seus treinadores do UFC. O CEO do UFC, Dana White, recentemente mostrou a possibilidade de McGregor x Paul acontecer.

Ainda assim, se a oportunidade de alguma forma se aproximasse da concretização, então Paul iria aproveitá-la num segundo, especialmente depois de supostamente receber uma mensagem do próprio McGregor.

Também no vlog, Paul compartilhou um clipe dele conversando brevemente com o CEO do TKO, Ari Emanuel, e pedindo-lhe, brincando, que o liberasse para a luta com McGregor.

Assista ao clipe abaixo.

“Ari, Ari, preciso de um favor seu”, disse Paul. “Eu preciso que você me dê luz verde contra Conor. Não, mas sério.

McGregor não compete desde que quebrou a perna em uma luta contra Dustin Poirier no UFC 264 em julho de 2021. Ele foi recentemente considerado responsável em um processo civil de agressão sexual por um incidente ocorrido em dezembro de 2018, e também foi relatado recentemente que ele está sendo processado em tribunal civil por outra suposta agressão sexual ocorrida em junho de 2023.