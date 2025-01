Lozano resgatou o América em uma noite para Cristóbal Ortega

Segundo dia do Clausura 2025 e o campeão, com elenco juvenil, segue somando

Ele América Os Sub-23 conquistaram um ponto importante no jogo da segunda jornada frente ao Apenas empatando em um gol e assim chegando a quatro no Fechando 2025.

Esteban Lozano Ele se tornou o herói do time ao marcar o gol do empate, mas em campo o time penado pode ficar em paz ao mostrar que seu futuro está seguro nas mãos de sua juventude.

O América Juvenil resgata um ponto contra o Xolos com gol de Esteban Lozano. Imago7/ Alexis Chavez

Minuto de silêncio para Cristóbal Ortega

O América prestou homenagem à sua maior lenda, Cristóbal Ortega, falecido nos primeiros dias de 2025.

Antes do início da partida, as duas equipes posicionaram-se no meio do campo e foi observado um minuto de silêncio para um dos mais altos regentes da instituição e ex-jogador que mais títulos conquistou com as águias.

Bom começo no dia 2

A direcção lançou uma oferta de 2×1 para o jogo a meio da semana e os adeptos responderam bem, apesar de estar presente em campo uma equipa sub-23 acompanhada por um único elemento estrela, Rodolfo Cota.

O horário do jogo das 20h ajudou os moradores da capital, já que nos primeiros 20 minutos centenas de pessoas chegaram ao local. O público foi de mais de 15 mil pessoas para ver um jovem time enfrentar os rivais por sua vez.

Lesão juvenil

Antonio Álvarez foi o herói do último fim de semana pelo América ao marcar o único gol contra o Querétaro, mas esta noite sua atuação terminou logo aos 16 minutos de campo devido a uma lesão.

Antonio ficou caído no campo e foi atendido pelos médicos do clube. O técnico Diego Cervantes decidiu contratar outro jovem, Christo Vela, sobrinho do atacante do LAFC Carlos Vela.

Esteban Lozano, para o resgate

O centroavante regressou ao México para este torneio depois de passar um ano e meio no Sporting de Gijón e o seu regresso foi feliz, já que no segundo jogo marcou o primeiro gol.

Esteban fez um trabalho separado para estar cem por cento e por isso não conseguiu começar. Mesmo assim, o avançado não perdoou na oportunidade mais importante que teve esta noite.