Luis Suárez: a emoção do Mundial de Clubes e a chance de reeditar o “MSN” com Neymar e Messi

Luis Suárezatacante uruguaio Inter Miamifalou sobre como planejam encarar a nova temporada, a emoção que disputar o Mundial de Clubes gera neles, e respondeu sobre a chance de reeditar a histórica linha de ataque nos Estados Unidos ao lado de Neymar e Lionel Messi.

Luis Suárez no Inter Miami. X – @InterMiami

Em entrevista coletiva, Suárez respondeu ao desafio que o Inter Miami tem este ano de disputar o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. “Estamos muito entusiasmados por jogar um torneio deste tamanho.o primeiro tão grande que organizam em nível de clube. Veremos como chegaremos a essa fase no meio da temporada, dependendo muito da margem que pudermos ter para o nível que este tipo de torneio exige. No campeonato temos que ter um leque mais aberto para termos espaço para contratar jogadores ao nível do que é o torneio. O clube e os clubes da MLS estarão lá para competir com os grandes clubes que virão disputar a Copa do Mundo”, afirmou.

No início da pré-temporada, Suárez disse que está ansioso para começar, para conhecer a nova comissão técnica, chefiada por seu ex-companheiro de Barcelona, ​​​​Javier Mascherano. “Com o passar dos anos, você percebe que se cuida melhor nas férias. Você se prepara mais para poder se divertir o ano todo”, disse.

Sobre como acha que será trabalhar com Mascherano, Suárez reconheceu que será “estranho tê-lo como treinador”, mas disse que isso não significa que deixarão de respeitá-lo. “Temos que conversar e saber que é ele quem toma as decisões agora, não temos mais que vê-lo como quando era nosso parceiro, mas sim que é ele quem manda e toma as decisões que temos que aceitar, ”ele indicou.

Falando em ex-companheiros do Barcelona, ​​o boato de uma possível reedição do “MSN” – linha avançada com a qual Suárez formou Lionel Messi sim Neymar nos culés – não acaba e o brasileiro falou sobre o assunto nos últimos dias. Questionado sobre o tema, o uruguaio deixou claro que sabe que é difícil que isso aconteça. “Todo mundo sabe o que é Neymar como jogador e o que geramos quando estávamos juntos. Hoje estamos numa época diferente, muito mais velha, mas estamos sempre entusiasmados por ter um jogador como ele e com a qualidade que ele pode trazer à equipa.. Como ele disse, tudo pode acontecer, mas há expectativas ou ilusões que podem ser geradas. Daí até eles se concretizarem é muito complicado”, afirmou.

O Inter Miami não conseguiu conquistar o título da MLS Cup em 2024, depois de chegar como grande favorito nos playoffs, mas perdeu nessa instância para o Atlanta United. Analisando o que faltava ao time para conquistar o grande troféu, ele disse que “a derrota para o Atlanta deixou muita dor, muito desamparo, mas não adianta nos censurarmos por isso”. “Temos que fazer muita autocrítica, ficamos decepcionados porque correspondemos às expectativas que as pessoas e o clube tinham.. Tínhamos feito um registo de pontos e foi uma demonstração de que no futebol não há méritos mas sim é preciso demonstrar em campo. Apesar de termos sido o time mais completo da temporada regular, não estivemos à altura. É preciso aprender com isso e ninguém te dá nada neste futebol, é muito difícil chegar onde chegamos no ano passado, mas ficamos com o espinho de não termos cumprido o que queríamos”, disse Suárez.

Por sua vez, referiu se os desafios de 2025 geram maior pressão pelo que aconteceu no ano anterior, e porque vão disputar o Mundial de Clubes e a Concachampions. “Em 2024 ficamos com a sensação de que foi um ano agridoce em que não conseguimos o que queríamos. Não é pressão, mas pelo DNA que os maiores integrantes do time têm de querer competir por tudo, temos que tentar espalhar isso, mostrar para as pessoas que estamos aqui para vencer, que dói perder, levar o que aconteceu no ano passado para que não aconteça novamente e este ano celebremos títulos”, afirmou.