Maceió, Aracaju e Natal contarão com 64 voos extras da Azul durante o Carnaval

Azul, maior companhia aérea em número de voos e destinos atendidos no Brasil, terá 64 voos extras, considerando ida e volta, para Maceió, Aracaju e Natal, entre 26 de fevereiro e 9 de março.

As três capitais do Nordeste possuem belas praias e muita folia durante o período. Para Maceió, serão 22 voos ida e volta, sendo 12 do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), e 10 de Confins/BH Airport, em Belo Horizonte (MG), os dois principais

hubs da companhia, que recebem voos de todas as regiões do país.

A capital do Rio Grande do Norte, Natal, também contará com 22 voos, sendo 12 de e para Campinas (SP) e 10 de e para Belo Horizonte (MG). Já Aracaju, capital do Sergipe, terá 20 voos, sendo 14

de e para Campinas (SP) e 8 de e para Belo Horizonte (MG).

“Esses voos serão um reforço para atendermos a grande procura pelas cidades. Novamente, o Nordeste vem se destacando como um destino muito requisitado na alta temporada de verão e também para o Carnaval. Por meio de conexões em Campinas e Belo Horizonte, vamos

conseguir trazer turistas tanto internacional como de todas as regiões do Brasil”, afirma Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

Carnaval no Nordeste – As três cidades contam com diversas festas animadas, com desfiles de blocos, show de artistas e bloquinhos de rua, além de diversas atrações em vários pontos turísticos.

A Azul disponibilizará mais de 46 mil assentos extras em mais de 290 operações adicionais para o Carnaval de 2025, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte das operações será direcionada ao Nordeste, tradicionalmente um dos destinos mais procurados do feriado.