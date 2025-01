Mackenzie Dern não corre para a disputa pelo título do UFC, com o objetivo de se tornar ‘campeão dominante’

Mackenzie Dern não quer que a disputa pelo título seja entregue a ela, especialmente se ela não estiver devidamente preparada.

É compreensível que Dern esteja ouvindo o barulho do título novamente depois de uma grande vitória na luta principal do UFC Vegas 101, no sábado, que a viu finalizar Amanda Ribas com um armlock no terceiro round. Dern não apenas vingou a derrota para Ribas em 2019, mas também conseguiu vitórias consecutivas pela primeira vez desde 2021 e manteve sua posição na escala do peso palha (Dern está atualmente em 8º lugar no MMA Fighting Global Rankings).

O título peso palha será defendido no UFC 312, no dia 8 de fevereiro, quando o campeão Zhang Weili enfrentará a invicta desafiante Tatiana Suarez, e o vencedor poderá precisar de um novo desafiante mais cedo ou mais tarde. Dern está pronta para a oportunidade, mas prefere ir com calma para ter certeza de que ela não está apenas pronta para ganhar o cinturão, mas também segurá-lo.

“Acho que sou muito duro comigo mesmo e sempre tento melhorar”, disse Dern na coletiva de imprensa pós-luta da noite. “Mesmo quando tenho um ótimo desempenho, acho que fiz muitas coisas erradas. Então eu acho que é muita brincadeira mexendo na sua cabeça, para que possa levar a sua jornada e talvez torná-la um pouco mais longa. Mas acho que no final das contas ajuda muito você querer ser o melhor lutador possível se você realmente olhar para trás e fazer críticas construtivas sobre si mesmo.

“Minha ideia não é lutar pelo cinturão e depois perdê-lo rápido. Minha ideia é conquistar o cinturão e quero ser um campeão dominante, então não tenho pressa para chegar lá. Quero fazer boas lutas e quero marcar presença.”

Não é incomum que o UFC tenha lutadores substitutos disponíveis para lutas pelo título e dado o infeliz histórico de lesões de Suarez, a promoção pode precisar de um para o co-evento principal do UFC 312.

Esperava-se originalmente que Virna Jandiroba lutasse contra Suarez em dezembro passado, apenas para desistir da luta e acabar na luta pelo título. Isso deixa a porta aberta para Jandiroba ser reserva para Zhang x Suarez, ou pode ser Dern quem recebe a ligação.

“Acho que definitivamente meu nome poderia ser incluído lá se algo acontecer”, disse Dern. “Já me ligaram em cima da hora, como aconteceu com a Amanda Lemos, a luta dela antes de mim era só pelo título. Então eu acho que definitivamente poderia ser jogado lá.

“Se aceitaríamos ou não, não sei, isso é algo que eu e a equipe teríamos que passar. Definitivamente, não quero aceitar algo se não estivermos prontos e apenas tivermos um desempenho ruim, mas acho que meu nome está definitivamente próximo disso agora.”

O dilema que Dern enfrenta agora é que ela já lutou contra vários lutadores classificados acima dela e não tem certeza se algum deles está ansioso para enfrentá-la em uma revanche. Sua prioridade é ampliar sua sequência de vitórias e se isso significar vencer novamente o Jandiroba, ela consideraria.

“Nenhum deles específico”, disse Dern quando questionada sobre qual oponente ela preferiria lutar novamente. “Só estou pensando, minhas próximas lutas serão ‘Dern 2’, estarei em todas essas revanches. Qualquer uma das meninas, acho que vou treinar o melhor que puder, não importa quem vier.

“Talvez Virna novamente. Eu sei que Tatiana saiu e eles meio que jogaram fora, talvez eu interviesse [to fight Jandiroba]mas não acho que aquela luta tenha sido muito boa para ela naquele momento, mas agora que a Tatiana está em busca do cinturão, talvez seja algo que ela queira fazer. Mas sim, nada específico.”