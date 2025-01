Mary J. Blige usa biquíni nas férias com o ex-guarda-costas de Jennifer Lopez

Maria J. Blige pode ter encontrado “Real Love” com uma conexão interessante com Jennifer Lopez … e, bem, não é Ben Affleck.

A cantora de 54 anos foi vista aproveitando o clima quente em Cabo San Lucas, no México, no domingo, onde arrasou com duas peças estampadas em preto e branco para a ocasião.

Mary J. parecia incrível em seu traje de férias, mas foi ela mais um que gerou alguma conversa … já que seu guarda-costas estava visivelmente vestido com um calção de banho vermelho brilhante e parecia estar relaxando ao lado do vencedor do Grammy.

Confira… o guarda-costas parecia estar mais em modo de relaxamento do que em serviço de segurança, enquanto descansava em um balanço suspenso e tomava um gole de água de Fiji. Seus olhos estavam até fechados em determinado momento, enquanto Mary J. estava acordada e ao telefone.

Atualmente não está claro se Mary J. e o guarda-costas têm mais do que apenas uma relação entre empregador e empregado… especialmente porque esta não é a primeira vez que o segurança protege um grande cantor.

O homem em questão trabalhou com J Lo em 2018… embora parecesse muito mais alerta durante aquela tarefa específica.

Então, você pode entender por que rumores estão surgindo sobre MJB e a passagem desse bonitão em Cabo.

Mary J. foi casada anteriormente com um produtor musical Kendu Isaacsde quem se separou em 2016 após 13 anos de casamento. O divórcio foi finalizado em 2018.

No entanto, em setembro de 2024, a Rainha do R&B confirmou em “Sherri” que estava em um novo relacionamento com um homem misterioso.