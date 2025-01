Mega-Sena pode pagar R$ 16 milhões neste sábado

A Caixa Econômica Federal promove neste sábado (11), a partir das 20h, os sorteios dos concursos 2.814 da Mega-Sena e 215 da +Milionária.

A +Milionária tem prêmio estimado em R$ 36 milhões. As chances de vencer na loteria são menores do que na Mega-Sena: para levar a bolada, é preciso acertar seis dezenas e dois trevos. (veja no vídeo mais abaixo)

O valor de uma aposta simples é de R$ 6. Com ela, o apostador pode escolher 6 números de 50 disponíveis e mais 2 trevos, dentre os seis disponíveis.

Para apostas múltiplas, é possível escolher de seis a 12 números e de dois a seis trevos, com preços que podem chegar a R$ 83.160,00.