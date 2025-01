Mel Gibson explica porque quase começou a chorar em evento do UFC

Se você assistiu a uma transmissão do UFC nos últimos anos, é provável que tenha visto o ator Mel Gibson nas telas de sua televisão em um evento.

A estrela de filmes como Coração Valente, Sinaise o Arma letal série é uma grande fã do esporte. Ao discutir os resultados de uma tomografia cerebral que ele realizou no Experiência de Joe Roganque revelou pelo agente de testes que Gibson teve “o pior caso de PTSD que já vi”, o ator e diretor de longa data começou a discutir como se sente mal pelos lutadores que competem no MMA e no UFC com o traumatismo craniano que enfrentam.

Na verdade, houve um exemplo que ele testemunhou ao vivo que realmente acertou em cheio enquanto participava do UFC 266 em Las Vegas e assistia à luta pelo título dos penas entre Alexander Volkanovski e Brian Ortega.

“Tipo, eu sou viciado em UFC, né? Eu adoro isso, mas sei que esses caras são [dealing with head trauma]… Sinto um pouco por eles”, disse Gibson a Joe Rogan. “E um dos caras, eu conhecia um dos caras bastante bem, e geralmente sou bastante imune [to it]mas ele estava lá e estava lutando contra Volkanovski – era Brian Ortega, e ele estava levando uma surra em uma luta.

“Ele quase o pegou algumas vezes. … Mas porque eu conhecia Brian, era como se meu filho estivesse lá. Quase comecei a chorar, isso me afetou. Eu pensei, provavelmente deveria me sentir assim em relação a todos esses caras, mas não os conheço tão bem.”

Volkanovski venceu por decisão unânime em luta que terminou em terceiro lugar na votação de Luta do Ano de 2021 do MMA Fighting.