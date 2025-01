Menina de 4 anos morre após ser esfaqueada pela irmã, de 22, em Santa Catarina

Uma tragédia abalou a cidade de Mafra, em Santa Catarina, na última segunda-feira (13). Soraia Schmidt, uma menina de quatro anos, perdeu a vida após ser esfaqueada pela própria irmã, de 22 anos, em um episódio chocante que ocorreu na Vila Ivete. A criança, que estava dormindo no momento do ataque, foi rapidamente levada pela família ao Hospital São Vicente de Paulo, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos.

Segundo a SCC10, a Polícia Militar foi acionada e encontrou a irmã mais velha escondida em um dos cômodos da casa. Durante a abordagem, os agentes utilizaram armamento químico não letal para conter a jovem, que estava armada com duas facas e apresentava sinais de surto psicótico. Segundo a Polícia Civil de Mafra, a jovem já vinha enfrentando transtornos mentais e estava sob tratamento médico.

De acordo com o delegado Eduardo Borges, o ataque ocorreu enquanto a jovem estava sozinha em casa com Soraia. “Ela aproveitou um momento de vulnerabilidade para cometer o ato”, explicou o delegado. A suspeita foi detida e permanece internada para avaliação, enquanto a polícia segue investigando as circunstâncias que levaram a esse desfecho trágico.

O caso causou comoção na comunidade local e na escola onde Soraia estudava. Em uma nota emocionante, o Centro de Educação Infantil Nossa Senhora das Graças expressou seu pesar pela perda da aluna. “Você sempre foi uma criança tão especial, cheia de alegria e curiosidade”, destacou a instituição, ressaltando a luz que Soraia trazia ao ambiente escolar com seu sorriso e vontade de aprender.

Enquanto a cidade de Mafra lida com o impacto desta tragédia, familiares, amigos e a comunidade escolar se reúnem para prestar homenagens à memória de Soraia. O velório e as despedidas ainda não foram anunciados. A Polícia Civil continua investigando o caso.