Menina que sonha em ser delegada ganha festa surpresa com participação de policiais civis

O aniversário de 7 anos da pequena Noêmia Souza, comemorado no último sábado (11) com o tema da Polícia Civil de Alagoas, teve uma grande surpresa: a participação de policiais civis da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), pertencentes ao Tático Integrado de Grupos de Resgate Especiais (TIGRE), que estiveram presentes para parabenizá-la.

A celebração, organizada pela família, contou com um bolo temático, lembranças personalizadas e decoração inspirada na Polícia Civil. A mãe da aniversariante, Adilene Souza, explicou que a escolha do tema foi feita pela própria Noêmia, que é apaixonada pela instituição e sonha em ser delegada.

Durante a festa, Noêmia teve a oportunidade de conhecer de perto os integrantes do grupo tático, que chegaram na festa em duas viaturas e cantaram parabéns para a aniversariante.

Os agentes do TIGRE ressaltaram a importância de ações como essa para aproximar a instituição da sociedade e inspirar as futuras gerações.

Para Noêmia, o encontro foi inesquecível. A menina recebeu um brevê com a insígnia do grupo tático, símbolo de reconhecimento e inspiração. A interação com os agentes tornou a celebração ainda mais especial, deixando todos os presentes emocionados.