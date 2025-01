Merab Dvalishvili planeja revelar lesão que tornou o treino ‘difícil’ para o UFC 311

Merab Dvalishvili tinha alguns motivos para adiar sua primeira defesa de título até março, mas uma lesão persistente estava no topo da lista.

Depois de derrotar Sean O’Malley para se tornar campeão do UFC em setembro passado, o peso galo georgiano imediatamente voltou seu foco para 2025, com todos os sinais apontando para um confronto final com Umar Nurmagomedov. Infelizmente, Nurmagomedov queria lutar mais cedo ou mais tarde, enquanto se prepara para observar o mês sagrado muçulmano do Ramadã, que vai de 28 de fevereiro a 29 de março, onde ele é obrigado a jejuar do amanhecer ao pôr do sol todos os dias.

No final, Dvalishvili acabou concordando em enfrentar Nurmagomedov no UFC 311, no sábado, mas sabe que isso não acontecerá em circunstâncias ideais.

“Eu queria aproveitar e estava em Las Vegas porque [Aljamain Sterling] Estava lutando com Movsar Evloev e treinando e sempre lidando com algumas lesões”, revelou Dvalishvili durante o media day do UFC 311 na quarta-feira.

“Mas quando ouvi que o UFC precisa de mim, me aproximei e Dana [White] disse que sim. Fui para o escritório e disse OK, vou avançar. Sou um homem de empresa. Vamos fazê-lo.”

Dvalishvili não quis revelar a natureza da lesão que o atormentava, mas prometeu dar detalhes após a luta de sábado.

Embora prometa que a lesão não afetará seu desempenho, Dvalishvili admite que às vezes teve dificuldades durante o campo de treinamento para se preparar para Nurmagomedov.

“Não [the] lutar. Isso estava afetando meu treinamento”, disse Dvalishvili. “Vou postar depois da luta, mas o treino foi difícil por causa dessa lesão. Mas estou bem, estou pronto agora. Está tudo bem.

Quando se trata de luta, Dvalishvili está ansioso para finalmente deixar Nurmagomedov para trás depois que uma escalada controversa levou a uma rivalidade inesperadamente intensa.

Repetidamente, Dvalishvili afirmou que não acreditava que Nurmagomedov merecesse a disputa pelo título com apenas uma vitória sobre um lutador classificado entre os 10 melhores do mundo, sem mencionar um currículo no UFC que fica apenas em 6- 0 no geral.

Enquanto isso, Dvalishvili teve que passar por uma sequência sem precedentes de 10 vitórias consecutivas, incluindo vitórias sobre três ex-campeões do UFC, antes de ter a mesma oportunidade.

Acrescente a isso, Dvalishvili sente que Nurmagomedov foi hipócrita com a forma como se apresentou antes da luta, e é por isso que ele está constantemente elogiando como o Daguestão de 29 anos o desrespeitou tanto.

“Cada vez que o vejo, respeito-o”, disse Dvalishvili. “Eu estava bem com ele. Eu o conheço como pessoa. Isto não é mídia social. Este não é um videogame onde você está falando besteira. Somos pessoas reais. Para ser desrespeitado por Umar, fiquei bravo e quando o conheci pessoalmente perguntei ‘por que você me desrespeita no Twitter?’ [He said] ‘porque eu quis, o que você vai fazer a respeito?’ Aí vocês foram vistos 30 minutos depois ele disse ‘Eu nunca desrespeitei vocês, nunca desrespeitei o seu país’.

“É por isso que eu estava tão bravo. É por isso que eu queria matar esse cara, porque sou um cara de verdade. Não vou ignorar isso.”

Por mais irritado que Nurmagomedov tenha deixado antes da luta, Dvalishvili promete que não está segurando algum tipo de ódio amargo por seu oponente nem precisa disso como motivação para vencer.

Dvalishvili não vai desistir das críticas dirigidas a Nurmagomedov, mas não está fervendo de animosidade para ajudá-lo a se manter pronto para este confronto.

“Não preciso odiar ninguém”, disse Dvalishvili. “Vocês sabem que eu estava beijando Sean O’Malley. Me diverti muito dentro do octógono. Eu estava sorrindo ali. Eu preciso odiar ninguém. Eu não odeio ninguém.

“Mas foram coisas que Umar me desrespeitou. Ele me chamou de falso campeão. Não sou um falso campeão. Ele mencionou algo desrespeitoso, disse que é uma expressão georgiana, não é uma expressão georgiana. Ele mencionou meu país e continua a me desrespeitar. Isso não está certo.