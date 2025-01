Mesa redonda do UFC 311: Islam Makhachev e Merab Dvalishvili estão ambos prestes a perder?

Islam Makhachev e Merab Dvalishvili são dois dos lutadores mais dominantes de todo o MMA.

Mas será que conseguirão evitar um início amargo nas suas campanhas de 2025?

Descobriremos neste sábado como os dois campeões colocaram seus títulos em jogo no UFC 311. Makhachev defende o título dos leves contra Arman Tsarukyan na luta principal, que serve como uma revanche do confronto de abril de 2019, que terminou com a mão de Makhachev levantada. Uma luta antes, Dvalishvili busca sua primeira defesa de título enquanto o invicto Umar Nurmagomedov o desafia pelo cinturão dos galos.

É preciso voltar a 2018 para descobrir a derrota mais recente de Dvalishvili e ainda mais a 2015 para a de Makhachev, por isso as probabilidades estão compreensivelmente a seu favor. Tudo o que eles fazem é vencer. No entanto, o mesmo pode ser dito de Tsarukyan (9-1 desde a derrota para Makhachev) e Nurmagomedov, este último com um excelente 18-0 para iniciar a sua carreira profissional.

Resumindo: essas lutas pelo título são demais! Então a equipe de MMA Fighting formada por Alexander K. Lee, Mike Heck e Jed Meshew se reuniu para as primeiras previsões de como seriam as lutas pelo título do UFC 311, bem como o que mais assistir no primeiro pay-per-view do UFC. o ano.

1. Quantas vezes ouvimos “And New” no sábado?

Lee: Você ouvirá uma vez e antes do início do evento principal.

Não é nenhum segredo que estou no trem de Umar Nurmagomedov há muito tempo e não há como voltar atrás agora. Questione os nomes em seu currículo o quanto quiser, qualquer um que tenha prestado atenção ao que Nurmagomedov fez dentro da jaula dirá que ele tem todas as características de um campeão, e ainda por cima dominante. Nada disso é para subestimar o que Merab Dvalishvili conquistou mesmo que ele fosse um campeão, porque ele teria tido sua chance pelo cinturão anos atrás se seu amigo próximo Aljamain Sterling não o estivesse segurando e vários dos Os lutadores que Nurmagomedov derrotou em sua sequência de 11 lutas são ex-campeões.

Mas Nurmagomedov é muito bom e se há uma coisa contra a qual você não pode lutar, é o futuro. É a hora de Umar.

Quanto à luta principal, Arman Tsarukyan vai dar um inferno em Islam Makhachev por cinco rounds… e ainda não será suficiente para destronar o rei dos leves. Há uma razão pela qual Makhachev reina como o peso por peso nº 1 do MMA Fighting (desculpe, não desculpe, Dana), que simplesmente não há lutador melhor no planeta no momento. Tsarukyan pode causar um abalo sísmico se perturbar Makhachev, mas prevejo que ele ficará aquém.

Meshew: Uma vez.

A luta do evento principal entre Makhachev e Tsarukyan é incrível e estou muito animado com isso. Na minha opinião é a melhor luta que se pode fazer no MMA atualmente, habilidade por habilidade. Mas por mais maravilhosa que seja a luta, acredito que Makhachev mantém o título e a posição no topo do ranking peso por peso.

De certa forma, Makhachev apresenta o pior confronto possível para Tsarukyan porque ele é um pouco melhor em todas as categorias. Tsarukyan é um ótimo lutador e grappler, mas vimos como isso funciona contra Makhachev – ele é bom o suficiente para competir e tornar as coisas interessantes, mas com uma pequena margem para trás. Tsarukyan também veio junto na trocação, mas se você assistir novamente a primeira luta, perceberá que Makhachev é quem quase não golpeia. Islam está melhor defensivamente em pé e muito mais confiante na trocação do que costumava ser, enquanto Tsarukyan ainda está juntando as peças.

Se esses dois lutassem em um ano, minha opinião poderia mudar, mas acredito que Makhachev continua no auge e Tsarukyan ainda não atingiu o pico, dando ao campeão uma vantagem decisiva.

O co-evento principal é uma história diferente. Há anos que digo que Nurmagomedov é um futuro campeão e que ele me corrigirá neste fim de semana. O cardio e a pressão de Merab podem quebrar muitos homens, mas não serão muito contra um grappler superior com uma trocação muito melhor. Merab precisa tentar roubar uma rodada inicial e então esperar que ele consiga melhorar as coisas nas rodadas do campeonato, mas não acho que isso esteja acontecendo. Umar Nurmagomedov está prestes a ascender.

Diabos: Direi (pelo menos) uma vez, mas não me surpreenderia se os dois títulos mudassem de mãos.

Não vou medir palavras porque vocês sabem onde quero chegar: Tsarukyan sairá do UFC 311 com o campeonato mais difícil de vencer no MMA. Ele derrotará Makhachev, levando a uma das lutas da trilogia mais esperadas da história do UFC. Com toda a honestidade, sou eu que mantenho a marca, mas acreditei que Tsarukyan seria o campeão dos leves do UFC desde a primeira vez que vi um clipe dele lutando em 2017. A partir daí, nunca mais vacilei nessa previsão de campeonato, e Estou all-in em 2025 (assim como estava em 2024).

O co-evento principal é muito interessante. Para a Watch Party do UFC 311, aposto no Dvalishvili. Eu o peguei em +285, e “The Machine” sendo um grande azarão para qualquer um no peso galo é uma jogada automática. Nurmagomedov é muito, muito bom, mas afirmei desde o início que Dvalishvili lutar com ele agora deveria ter sido sempre a jogada, apesar de sua chamada boba a Petr Yan (que pode vir a seguir).

No final das contas, vou ficar com Merab para manter o título, porque até ver sua seqüência de vitórias de dois dígitos realmente chegar ao fim, é francamente muito difícil de imaginar.

2. Fora do top 2, qual o confronto imperdível do card principal?

Meshew: Qualquer um que não diga Jiri Prochazka x Jamahal Hill é um mentiroso.

Prochazka está no nível rarefeito de lutadores que são legitimamente imperdíveis na TV. Em seis lutas no UFC ele ganhou cinco bônus e as duas lutas em que não ganhou bônus foram as derrotas por nocaute para Alex Pereira, que ganhou bônus nas duas vezes!

Prochazka é o meio-pesado Justin Gaethje, mas além de ser imperdível no octógono, ele também é um louco de verdade fora dele. Você poderia inventar quase qualquer história sobre Prochazka e seria verossímil. Ele afirma treinar com o Pé Grande no Himalaia? Claro. Ele dorme apenas duas horas por noite e o faz em pé e com os olhos abertos? Parece certo. Certa vez, ele seguiu um urso pela floresta por três dias e o matou com uma colher enferrujada? Não me chocaria.

Jiri Prochazka é sempre e para sempre a resposta certa.

Diabos: Jed? Realmente?

Em primeiro lugar, você está 100 por cento correto, porque Prochazka x Hill é a luta sem título mais intrigante dos últimos tempos, e uma luta que eu queria desde que Hill venceu Glover Teixeira. A pressão sobre os ombros de Hill está fora de cogitação, enquanto Prochazka está em território onde é preciso vencer por direito próprio.

Estou apenas chocado por você não ter respondido à minha resposta: Reinier de Ridder, atual, defensor, indiscutível e eterno campeão dos médios-médios do GOAT, está fazendo sua estreia no pay-per-view do UFC, e fará o mesmo contra Kevin Holland . O over-under na barriga ri enquanto assistimos essa luta está em 3,5, e estou pensando seriamente em over. Holland é sempre divertido, além de falar besteiras de maneira hilariante, enquanto “RDR” é apenas um gás, sem freios, mas ainda assim, um ganso bobo muito eficaz por aí.

Essa luta vai prevalecer, mesmo que haja uma chance real de ser esquecida no caos da história que se seguirá.

Lee: Senhores, vocês me deixaram fazer poesia sobre Beneil Dariush x Renato Moicano e querem saber? Estou feliz em fazer isso.

Beneil Dariush será considerado um dos lutadores menos apreciados desta época. Muito disso é obra dele, já que o marketing de si mesmo não é um de seus pontos fortes, para dizer o mínimo, mas parte também está fora de seu controle. Tudo o que Dariush fez foi lutar contra os melhores dos melhores da divisão dos leves, apresentar performances emocionantes e manter-se livre de controvérsias (provavelmente até demais). Ele perdeu duas partidas consecutivas e, ao se aproximar de seu aniversário de 36 anos, esta pode ser a última vez que o veremos se apresentar no pay-per-view.

Há maneiras piores de sair do que passar a tocha para o Moicano. Se você quer ver alguém se recusar a ser lançado na irrelevância, basta estudar a ascensão do “Money Moicano”, que passou de também candidato leve a uma das personalidades mais visíveis da categoria. E tão importante quanto, ele continua acumulando Ws, então ele não apenas está na fila para uma luta emocionante contra Dariush, mas também tem uma chance legítima de lutar contra Makhachev (ou Tsarukyan) ainda este ano, se continuar assim.

A divisão de 155 libras domina e somos abençoados com dois confrontos de elite neste sábado.

3. Qual lutador de card preliminar está prestes a se preparar para uma grande campanha em 2025?

Meshew: Há uma resposta óbvia aqui, mas em troca de falar sobre meu grande rei idiota da violência na seção dois, deixarei essa para outros. Em vez disso, explicarei por que Rinya Nakamura está prestes a estourar em 2025.

Nakamura é um cliente em potencial que estou muito alto. Ele está definitivamente um pouco mais velho aos 29 anos (fazendo 30 em março), mas tem tudo para ser um legítimo top 10 do peso galo. Afinal, estamos falando do Campeão Mundial Sub-23 de luta livre. Para contextualizar, Bo Nickal, um homem quase universalmente considerado um dos melhores candidatos no esporte, também é campeão mundial sub-23. Se Nakamura morasse nos Estados Unidos, ele teria lutado na faculdade e provavelmente também teria sido campeão da NCAA por várias vezes. Nakamura tinha uma chance real nas Olimpíadas, mas o atraso do COVID o levou a migrar para o MMA, e estamos melhor com isso.

Assim como Nickal, Nakamura ainda tem um longo caminho a se desenvolver, mas já mostrou que seu wrestling se traduz na jaula e é um atacante disposto. Nakamura vai atropelar Muin Gafurov para chegar ao 3 a 0 no UFC, momento em que começará a subir na escala do peso galo de verdade. Esta safra atual de talentos japoneses em ascensão é ótima e Nakamura pode ter a maior vantagem.

Lee: É Payton Talbott. O que posso dizer? Quando vejo frutas ao alcance da mão, agarro-as imediatamente.

No ano passado, quando estávamos montando times fantasia de MMA (ei, confira a edição de 2025!), posso ter ficado um pouco animado demais quando escolhi Talbott sem que ele tivesse uma luta marcada para fechar 2024. Não importa, ele está aqui agora e tem um verdadeiro teste pela frente. Um que se passar, o estabelece como um dos cinco melhores prospectos do UFC no momento, supondo que ainda não o seja.

Raoni Barcelos não é uma vitória fácil. Ele é profissional há 12 anos, tem o dobro de lutas que Talbott e tem enfrentado forte concorrência durante a maior parte de sua temporada no UFC. É perfeitamente possível que isso seja demais, muito cedo para o jovem Talbott.

Dito isso, tem sido uma alegria assistir Talbott até agora, e mesmo que ele deixe a Califórnia com uma derrota por decisão competitiva, isso deve ser considerado uma marca positiva em seu histórico. O céu é o limite para o eclético jovem de 26 anos e ele tem a chance de voar alto se tudo der certo para ele ao participar de sua primeira escalação no pay-per-view do UFC.

Diabos: Talbott é a resposta fácil aqui, sem dúvida – e agora é oficialmente a correta.

Talbott provavelmente tem o teto mais alto de qualquer um dos lutadores preliminares, o problema é que ele está em uma das divisões mais profundas do esporte, e seu caminho ascendente provavelmente se estenderá até 2026, no mínimo. Ele poderia ser um lutador que faz 4 a 0 com quatro finalizações? Certamente, mas ele não está com muita pressa.

Minha escolha original foi Bogdan Guskov! Por que? Pela razão exatamente oposta. O meio-pesado é uma divisão terrível. Absolutamente horrível, e onde ser emocionante (ele é) e estar disponível pode ser recompensado mais do que em qualquer outra divisão do UFC. Pergunte a Khalil Rountree sobre isso. Infelizmente, seu oponente Johnny Walker sofreu uma “lesão grave” e está fora da luta, então, mesmo que sejam verdadeiros os relatos de que Guskov tem um substituto em cima da hora, eu oficialmente deixarei Talbott porque ele será um dos lutadores emergentes do ano.

Uma vitória sobre Barcelos, pelo menos aos meus olhos, significa algo aos 135. Se Talbott fizer o que acho que fará no UFC 311, será muito interessante ver que tipo de luta o UFC irá considerar para ele. Presumo que tentarão encontrar alguém com um número ao lado do nome.