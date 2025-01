Michael Chandler critica companhia aérea por retirar Khabib Nurmagomedov do voo

Michael Chandler passou anos perseguindo uma possível luta contra Khabib Nurmagomedov, mas agora está defendendo o ex-campeão dos leves do UFC depois que ele foi retirado de um voo por causa de uma disputa sobre ele estar sentado na fila de saída.

A polêmica começou depois que surgiu um vídeo mostrando um comissário de bordo discutindo com Nurmagomedov sobre sua capacidade de falar inglês enquanto estava sentado na fila de saída. Apesar de Nurmagomedov ter explicado “Conheço a língua… sei como ajudar as pessoas”, o comissário insistiu que ele mudasse de lugar, acrescentando que a companhia aérea “não se sentia confortável com você sentado na fila de saída”.

Chandler recorreu às redes sociais para criticar a companhia aérea – mais tarde identificada como Frontier Airlines – por maltratar Nurmagomedov, especialmente devido a uma aparente barreira linguística.

“Você pode imaginar que uma emergência acontece em seu avião e você preferiria um ser humano que falasse ‘perfeito’ em vez de um dos maiores atletas de todos os tempos porque você se sente ‘desconfortável’ com a habilidade dele de falar inglês (o que é muito bom, aliás) – isso é bizarro”, escreveu Chandler no Twitter.

“Ele não era apenas o ser humano mais fisicamente capaz no avião, mas tenho quase certeza de que a única qualificação para sentar na fila de saída é ser capaz de dizer a palavra ‘sim’”.

Depois que o incidente foi tornado público, Nurmagomedov divulgou sua própria declaração abordando a altercação, dizendo: “Fiz o meu melhor para permanecer calmo e respeitoso, como você pode ver no vídeo, mas os membros da tripulação poderiam fazer melhor da próxima vez e apenas serem legais com os clientes. .”

Até o momento, a Frontier Airlines não abordou publicamente a situação.

Por sua vez, Chandler deu um passo adiante e criticou as atuais “qualificações” exigidas para sentar em um assento na fila de saída, que afirma que um passageiro deve ter capacidades físicas para ajudar outros passageiros em uma emergência, deve compreender as instruções e o passageiro tem que ser adulto.

“Se você vai expulsar nosso GOAT do avião por causa de um pequeno sotaque, por favor, comece a fazer os passageiros fazerem um teste de aptidão física e mental antes de deixá-los sentar na fila de saída depois de pronunciarem uma palavra, uma sílaba ‘sim, ‘”, disse Chandler. “Porque vi algumas lesmas na saída de vôos.”

O vídeo gerou muita indignação além das reclamações de Chandler.

O Conselho de Relações Americano-Islâmicas emitiu uma declaração própria condenando as ações da companhia aérea enquanto pedia uma investigação e questionava se “o perfil religioso ou racial desempenhou um papel no seu tratamento”.