Michelle Obama vai faltar à posse de Trump

Washington

CNN

–



A ex-primeira-dama Michelle Obama não comparecerá à posse de Donald Trump na próxima semana, informou seu gabinete na terça-feira, sem fornecer uma explicação para sua decisão.

“O ex-presidente Barack Obama está confirmado para participar das 60ª Cerimônias de Posse. A ex-primeira-dama Michelle Obama não comparecerá à próxima posse”, disse um comunicado do Gabinete de Barack e Michelle Obama.

A decisão de renunciar à tomada de posse formal de Trump constitui uma ruptura com a tradição da cerimónia, na qual normalmente participam ex-presidentes e suas esposas. Os ex-presidentes George W. Bush e Laura Bush comparecerão à posse, disse seu gabinete, e fontes conhecidas disseram à CNN que os ex-presidentes Bill Clinton e Hillary Clinton também estarão presentes.

Michelle Obama também não compareceu ao serviço memorial do ex-presidente Jimmy Carter na semana passada, permanecendo no Havaí. O ex-presidente Barack Obama participou do serviço religioso na Catedral Nacional de Washington, sentando-se ao lado de Trump e conversando animadamente com ele enquanto o programa estava em andamento.

Outras ex-primeiras-damas, incluindo Hillary Clinton e Laura Bush, participaram do evento Carter.

Michelle Obama falou abertamente sobre a sua animosidade em relação a Trump, a quem acusou de colocar em perigo a segurança da sua família através da sua retórica.

Em 2017, ela deixou de lado esses sentimentos pessoais depois que Trump venceu sua primeira eleição presidencial, dando as boas-vindas ao novo presidente e Melania Trump à Casa Branca para um chá antes da posse daquele ano.

Nos anos seguintes, ela falou sobre a experiência de sentar no palco quando Trump tomou posse.

“Houve lágrimas, houve aquela emoção. Mas então sentar naquele palco e assistir ao oposto do que representamos em exibição – não havia diversidade, não havia cor naquele palco, não havia reflexo do sentido mais amplo da América”, disse ela em um podcast em 2023 .

Os Trumps não compareceram à posse do presidente Joe Biden em 2021 em meio às falsas alegações do presidente eleito de que venceu as eleições de 2020.

Jamie Gangel, da CNN, contribuiu para este relatório.