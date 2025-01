Miguel Herrera morará na Costa Rica para evitar críticas como ‘Tata’ Martino

O técnico da Costa Rica criticou o ex-técnico do México por não morar naquele país, por isso ele será consistente e se estabelecerá em solo costarriquenho.

O técnico da seleção nacional Costa Rica, Miguel ‘Piolho‘ Herreragarantiu que viverá 100% do tempo em solo tico, a ponto de mandar um recado para as filhas; Se quiserem vê-lo, terão que pegar um avião e passar bons momentos com ele, mas na América Central.

“Isso é Miguel Herrera Vem com muita vontade e desejo. Trabalhei na mídia, assisti à Premier League, à Copa América, não parei de assistir futebol. As pessoas verão um cara dedicado. eu vou embora Costa Rica só para ver os jogadores, mas vou morar aqui. Minhas filhas terão que vir para Costa Rica me ver, porque estarei envolvido de corpo e alma com a seleção nacional. Estou preparado para os desafios que virão. “Estamos prontos para este grande desafio”, disse ele em entrevista coletiva.

Miguel Herrera EFE

Durante a gestão de Geraldo ‘Tatá‘ Martinho com o Seleção Mexicana‘Piolho‘ Herrera Foi um dos maiores críticos do argentino; Ele se concentrou muito no tempo que o sul-americano passou fora do território mexicano e, além disso, não dedicou tempo para assistir ao vivo aos jogos da Liga MX. Portanto, ‘Piolho‘ diz que não pode agir da mesma forma que criticou Martinho.

“Eu era um crítico dessa situação. Quando um técnico assume a responsabilidade, ele deve estar presente. Eles devem te ver, porque se não te verem as pessoas falam: ‘esse cara perde e vai embora’. Eu fui muito crítico em relação ao ‘Tatá‘ Martinho em Méxicoentão não posso fazer o que critiquei”, citou.

Em atenção aos meios de comunicação realizados no Teatro Melico Salazar, Miguel Herrera Ele teve um momento de reflexão sobre a oportunidade que tem novamente em uma seleção nacional, após ser demitido da seleção mexicana em 2015 por situações não relacionadas ao futebol.

“Acho que sofri um golpe muito significativo e a partir daí analisei as coisas. Tenho administrado muito melhor o temperamento que tenho, não vou mudar, mas tenho melhorado. Reconheço meus erros, mas hoje posso dizer que chega um Miguel Herrera comprometido e consciente da responsabilidade que tenho”, acrescentou.

Para concluir, ‘Piolho‘ Herrera Ele tinha palavras para seus colegas mexicanos que não têm chance em um futebol de alto nível como a Liga MX.

“Em México as portas estão fechadas para nós; Mostramos aos gestores que nos levam em conta noutros lugares, estamos preparados para este desafio.”

“Sinto que eles nos valorizam, mas temos que nos preparar; as oportunidades são escassas. Efraín Juárez deu um grande golpe de autoridade na Colômbia. venha para Costa Rica É para mostrar que estamos preparados, isso nos deixa tranquilos, estamos sendo considerados porque não deixam nosso trabalho ser visto, temos que trabalhar”, finalizou.