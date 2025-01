Miguel Herrera: O nível da Costa Rica não está tão longe do México

O técnico da Costa Rica acredita que o futebolista costarriquenho é “muito dedicado” e técnico, por isso o projeto da seleção é interessante

Miguel Herreratreinador Costa Ricaexpressou que, após os primeiros dias à frente da equipe, não percebe muita diferença entre México a nível da selecção nacional, mas vê muita desigualdade nos clubes e na liga, especialmente devido ao poder económico que as equipas da liga têm. Liga MX.

“Em termos de seleção, não parece tão distante, embora tenha havido uma mudança de geração. A seleção da Costa Rica parece bem. A nível de liga e de clubes há muita diferença, mas o futebol surpreendeu-me, uma liga muito rápida, com jogadores muito determinados”, expressou. Miguel Herrera em entrevista para ESPN.

Miguel Herrera considera que a maior diferença entre Costa Rica e México é o poder económico entre ligas Imago7

“Vejo o jogador de futebol costarriquenho muito dedicado, muito disposto, muito trabalhador. Existem jogadores muito técnicos, com bom manejo de bola. O projeto é muito interessante. Costa Rica Tem sido uma constante nos mundiais, o projeto é muito bom. É um projeto interessante ir novamente a uma Copa do Mundo.”

Miguel Herrera destacou que em Costa Rica Eles também estão cientes de que o México vive uma instabilidade a nível da federação e da seleção, mas também comentaram que estão sempre à disposição para apoiar o Tricolor caso considerem que se trata de uma segunda fase.

“Sempre disse que a seleção é um lugar muito importante e estarei pronto para o meu país”, declarou.

‘Piojo’ Herrera convocará Keylor Navas?

Miguel Herrera foi questionado sobre o caso Keylor Navas com a seleção de Costa Ricaum guarda-redes que ‘Piojo’ não considerou neste momento, porque embora valorize a carreira do guarda-redes, quer que primeiro consiga encontrar uma equipa para poder iniciar conversações com o jogador histórico.

“Primeiro temos que esperar que Keylor Navas pegue um time, e assim que ele pegar estaremos mais perto. “Devemos reconhecer que Keylor é um jogador importante para esta equipa e teremos de esperar que ele consiga uma equipa para falar com ele.”