Mike McCarthy deixou os Cowboys devido ao seu relacionamento tenso com Dak Prescott? Relatório polêmico pesa

TO relacionamento entre o ex-técnico do Dallas Cowboys, Mike McCarthy, e o quarterback Dak Prescott foi examinado após a saída de McCarthy. Embora ambos os homens tenham expressou publicamente admiração mútuaum relatório da principal estação dos Cowboys, 105.3 The Fan, sugere que o relacionamento deles pode ter estado longe de ser harmonioso.

Bobby Belt da estação provocou um próximo segmento alegando McCarthy e Prescott tiveram um “relacionamento horrível” durante a maior parte de seu mandato juntos. Se for verdade, esta revelação pode lançar luz sobre algumas das dificuldades da equipe e a saída de McCarthy após cinco temporadas.

Mike McCarthy compartilha abraço emocional com a equipe dos Cowboys após o final da temporada contra Washington

Publicamente, tanto McCarthy quanto Prescott falaram muito bem um do outro. Prescott referiu-se a McCarthy como “um grande treinador e um grande homem”, enquanto McCarthy descreveu seu vínculo como “imperativo para o sucesso”. Suas demonstrações de camaradagem estenderam-se além do campo; durante uma viagem à cidade natal de McCarthy, Pittsburgh, Prescott juntou-se a ele para um passeio por seu antigo bairro. Depois de derrotar os Steelers Prescott até presenteou McCarthy com a bola do jogo um gesto que parecia sublinhar o respeito mútuo.

Prescott foi vocal em seu apoio a McCarthyinclusive defendendo seu retorno antes da saída do treinador. “Eu acredito nele de todo o coração“, disse Prescott.”Acho que ele definitivamente merece uma chance de outro contrato e de treinar esse time… nos termos dele..” Ele também creditou o profissionalismo de McCarthy, dizendo: “Provavelmente é difícil realizar seu trabalho e fazê-lo com tudo isso pairando sobre sua cabeça. Mas crédito para ele, crédito para seu profissionalismo e realmente o estilo de seu treinador de ser capaz de preparar os caras para jogar.”

A dinâmica Prescott-McCarthy descoberta

No entanto, se o relato da sua relação tensa contiver alguma verdade, levanta questões sobre a autenticidade desses endossos públicos. Os Cowboys alcançaram um sucesso notável sob o comando de McCarthy incluindo os 37 passes para touchdown, o recorde da carreira de Prescott, em 2021 e um segundo lugar na votação de MVP em 2023. No entanto, os conflitos nos bastidores podem explicar por que a equipe muitas vezes ficou aquém das expectativas, apesar de seu talento.

McCarthy agora entrevistando times como Bears e Saints deixa para trás um legado complexo em Dallas. Se o relacionamento deles foi realmente tenso ou simplesmente mal compreendido, tanto Prescott quanto McCarthy deixaram os fãs em dúvida. Como Prescott disse uma vez: “Vocês sabem o que sinto por ele.” Ou talvez não.