Mistão da Galega: sucesso da Pajuçara

Em 2024, o Mistão da Galega também foi destaque no meu blog e no Instagram. Localizada na praia de Pajuçara, a barraca conquistou os visitantes com seu carro-chefe: uma bandeja generosamente servida com camarão crocante, peixe empanado, contra filé, batata frita, vinagrete, farofa e abacaxi – perfeita para compartilhar com até seis pessoas. Com a chegada do verão, reúna os amigos e aproveite para saborear essa delícia cheia de história e sabor.

De onde surgiu a ideia de fazer o mistão, que, literalmente, bombou nas redes sociais e aumentou a legião de fãs? Galega respondeu: “Foi Deus!”. Ela tem sua barraca há oito anos, mas só começou a comercializar o mistão – que é um escândalo de bom – há um ano e meio. A posta de peixe, eu amei, suculenta; o camarão, grande, e ambas empanadas na farinha panko (pão), é bem crocante. O limão vem junto para atiçar o paladar. Batatinha, vinagrete e farofa são bons, e o abacaxi vale pela sobremesa.

Também é o bom o peixe empanado – duas postas empanadas e suculentas com batata frita. Dispensei o arroz. A porção é para duas pessoas, mas comem três sem reclamar.

Peixe empanado com fritas, outra opção bem gostosa do Barraca da Galega

Quem é – Galega é Josivania Maria Conceição, alagoana de Santa Luzia do Norte, é, como toda mulher nordestina, é batalhadora. Casada, mãe de dois filhos, começou trabalhando ao lado do esposo. Primeiro com uma loja de conserto de bicicleta. Virou mecânica. Depois mudou-se para Pajucara, abriu um churrasquinho.

Batalhou até que conseguiu a permissão de um ponto para chamar de seu, a Barraca da Galega, mas quando veio a pandemia, quase faliu , praia fechada e sem delivery, mas jamais desistiu, passou um tempo na casa da mãe e sobreviveu. Agora é rainha da praia.

Rota: Barra da Galega

Preço do misto a partir de R$ 130,00/ Caldinho R$ 10,00

Praia da Pajuçara de frente ao Terraço

Funciona de terça à domingo das 9h às 16h