Morador de rua é assassinado a pedradas na Santa Lúcia

Um homem em situação de rua foi assassinado a pedrada no bairro Santa Lúcia, parte alta de Maceió, nessa terça-feira (31).

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem não portava nenhum documento e não foi identificado.

Ele foi encontrado desacordado, com um ferimento na cabeça e ensanguentado. Próximo ao corpo, de acordo com a PM, havia uma pedra, que possivelmente foi utilizada no crime.

Os Institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos de perícia e recolhimento do cadáver, respectivamente.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).