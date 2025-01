Motorista capota carro com duas crianças após cachorro pular no colo dela

Uma motorista capotou o carro depois que um cachorro pulou no colo dela e a fez perder o controle do veículo na BR-376 em Alto Paraná, no noroeste do estado.

Duas crianças, de 5 e 8 anos, estavam dentro do carro e tiveram ferimentos leves. A motorista não se feriu e relatou as causas do acidente aos socorristas.

Após o capotamento, o cachorro foi levado ao quartel do Corpo de Bombeiros, onde ficará até que alguém da família o busque.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista relatou que estava transportando o cachorro dentro do carro quando a situação aconteceu.

A polícia não deu detalhes de como o transporte estava sendo realizado, se o animal estava preso a um cinto de segurança ou em alguma caixa.

O que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre transporte de animais

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece algumas regras para o transporte de animais dentro de veículos. Entre elas, a lei estabelece que animais pequenos devem ser transportados em caixas de transporte ou cadeiras próprias presas ao cinto de segurança.

Animais maiores podem ser transportados com cintos de segurança ligados a guias e grades protetoras.

Além disso, o CTB define que os animais não podem ser transportados no colo do motorista ou em áreas que interfiram na condução do veículo.

O transporte de animais de forma inadequada é uma infração grave, sujeita a multa e retenção do veículo.