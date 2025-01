Motorista é baleado na perna após ter o carro roubado por criminosos em Satuba

Um homem levou um tiro na perna após ter o carro levado por criminosos, no começo da noite dessa quinta-feira (2), na zona rural de Satuba, na região metropolitana de Maceió. Os suspeitos fugiram logo após o crime.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada ferida em um posto de combustível. O homem contou aos militares que estava trafegando com o seu veículo, quando foi surpreendido e abordado pelos criminosos nas proximidades do trevo do polo industrial.

Ainda segundo o relato da vítima, os criminosos anunciaram o roubo e efetuaram um disparo sem que a vítima reagisse ao assalto. Em seguida, eles fugiram do local levando o veículo da vítima.