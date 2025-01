Murici abre 2 a 0, mas Coruripe empata após expulsão ainda no primeiro tempo

O Murici viu a vitória contra o Coruripe escapar no segundo tempo, na noite desta quarta-feira (15), pela segunda rodada do Campeonato Alagoano. A equipe de Flávio Barros chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas levou o empate. George e Scottini marcaram para o Murici. Paganelli e Caíque anotaram os gols do Hulk.

O Murici teve um início arrasador. O primeiro gol saiu logo aos 8 minutos. Após cobrança venenosa de escanteio do Edinho, George só precisou desviar para as redes. O segundo saiu pouco tempo depois, aos 21. Em novo escanteio, a bola encobriu o goleiro Tom e ficou limpa para Scottini cabecear.

Ainda no primeiro tempo, o Murici perdeu o lateral Herick, expulso após dar uma solada em Mathaus. A partir daí, o Coruripe ganhou fome pelo jogo.

O início da reação saiu aos 11, quando Paganelli subiu mais que todo mundo e cabeceou bonito no canto do goleiro. O empate saiu em cobrança de pênalti. Dudé foi derrubado dentro da área, e Caíque converteu a cobrança.

O empate soma um ponto para cada equipe, que seguem sem vencer no Campeonato Alagoano. O Hulk chegou aos dois pontos e entrou no grupo dos quatro primeiros (4º). Já o Murici fez o primeiro ponto no estadual e segue fora da zona de classificação, na 5ª colocação.

O próximo compromisso do Murici é no sábado (18) contra o CSA, no Rei Pelé, às 16h (de Brasília). Já o Coruripe iria enfrentar o Igaci, mas, com a desistência da equipe, vai ganhar os três pontos por w.o. e só volta a jogar no dia 25, contra o Penedense, no Alfredo Leahy.

