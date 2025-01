Murici x Coruripe abre segunda rodada; veja horário e prováveis escalações

A segunda rodada do Campeonato Alagoano começa nesta quarta-feira, 15, com o duelo entre Murici e Coruripe. As equipes se enfrentam às 20h, no José Gomes da Costa, em Murici.

O Verdão tenta se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Penedense na estreia do Estadual. Para isso, conta com o apoio do torcedor alviverde em casa. Já o Hulk, que empatou sem gols com o ASA no Gérson Amaral, vai para a primeira partida como visitante na competição.

Murici – O técnico Flávio Barros deve manter o time da estreia, que foi a campo com Gustavo; Scottini, Alex, Gabriel e Herick; Tauan, Mateus Sabiá, Xabala e Edinho; Carlinhos e Júlio César.

Coruripe – A situação do Hulk é igual, e o experiente treinador Gilmar Batista também deve seguir com a formação da primeira rodada: Tom; Mathaus, Luiz Bahia, Rodrigo Paganelli e Ryan Beraldo; João Felipe, Geovânio Batata e Jussimar; Gabriel Mancha, Bruno Tesouro e Caíque Silva.

Arbitragem – Wiomar Santana de Oliveira (CBF) apita o jogo, sendo auxiliado por Wellington Thiago de Almeida (CBF) e Geovânio de Almeida Santos (FAF). Massau Claudino do Nascimento (FAF) será o quarto árbitro.

Transmissão – NN Play, no YouTube.