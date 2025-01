Na América, eles confiam que Jardine fará um relatório na segunda-feira: Fontes

Fontes confirmaram à ESPN que o técnico do América informou à diretoria do Albinegro que não deixará a Coapa e que permanecerá no México.

O futuro de André Jardine fosse definido, o estrategista brasileiro ficaria no Águias da América Apesar do forte interesse Botafogo em levá-lo de volta ao futebol brasileiro e na próxima segunda-feira ele deve se apresentar ao time com o qual conquistou o tricampeonato.

Fontes confirmadas para ESPN que neste sábado o técnico do América Ele informou à diretoria do Albinegro que não sairá Copa e que permanecerá no México com o objetivo de conquistar o tetracampeonato do Liga MX.

Vale ressaltar que o povo botafoguense Na sexta-feira, ele enviou uma oferta formal por escrito ao Jardim com um aumento salarial considerável e um projeto esportivo atraente, porém isso não foi suficiente para que o brasileiro deixasse a Coapa e no final disse não, obrigado ao campeão do Copa Libertadores.

O técnico André Jardine soma três títulos à frente do América. EFE

Com a decisão já tomada, Jardine volta à Coapa na manhã desta segunda-feira para iniciar os trabalhos de pré-temporada do América rumo ao início da temporada. Fechando 2025 e a participação dos Águilas na próxima edição da Copa dos Campeões da Concacaf.

Com informações da ESPN Brasil