Não há risco de transbordamento de rios em Alagoas, diz Defesa Civil

A Defesa Civil Estadual fez um balanço da situação das cidades alagoanas após as fortes chuvas no último final de semana e garantiu que não há risco de transbordamento de rios no estado. A informação foi passada pelo coordenador da Defesa Civil, Moisés Melo, em entrevista à TV Pajuçara, nesta segunda-feira (13).

Segundo o coordenador, os alagamentos registrados no interior do estado não foram causados por enchentes de rios, mas porque a drenagem dos locais não suportou o alto volume de águas.

“Todos os nossos rios, seja o Ipanema, Paraíba, Mundaú, Jacuípe, todos estão dentro da normalidade. Tivemos muitas chuvas no final de semana, porém não houve nenhum transbordamento de rio. O que aconteceu foi que a drenagem não suporta esses eventos extremos”, disse.

“Nós fazemos o monitoramento [dos rios] durante 24h[..] não há risco de transbordamento em Alagoas. A nuvem que se deslocava de Leste para Oeste agora se encontra no oceano”, concluiu Moisés.

Chuvas devem continuar?

O meteorologista Vinicius Pinho revelou, em entrevista à TV Pajuçara, que a chuva forte pode voltar a atingir regiões do estado, sendo mais intensa no Agreste, no Sertão e no Sertão do São Francisco.

“Essa chuva deve permanecer atuando durante toda a semana, continuando com bastante instabilidade. Alguns momentos poderá ter tempo seco, mas intercalando com pancadas de chuvas”, explicou o meteorologista.

“Esse típico de chuva é a típica pancada de chuva de verão. São chuvas de grande desenvolvimento vertical, geralmente chove um volume bastante alto em um curto espaço de tempo. Elas são acompanhadas de rajadas de vento, raios e granizos. Isso é comum para essa época do ano”, complementou Vinicius Pinho.