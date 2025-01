Nate Diaz afirma que Islam Makhachev está mentindo sobre incidente com garrafa de água na imprensa do UFC 311

Nate Diaz não entende como se envolveu em algum tipo de rivalidade acirrada com o campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev.

Em dezembro passado, na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 311, Diaz e Makhachev se envolveram em uma breve altercação nos bastidores, onde membros de suas respectivas equipes jogaram garrafas de água um no outro antes que a segurança interviesse para garantir que a situação não piorasse. Makhachev afirmou mais tarde que toda a provação começou com Diaz mostrando seu time com o dedo médio e, em seguida, garrafas de água voaram.

Agora Diaz respondeu e diz que nem sabia que Makhachev estava com o grupo que lhe atirou uma garrafa de água.

“[What the hell is] está acontecendo?”, escreveu Diaz no Instagram. “Eu nem sabia que o Islã existia. Eu nem sei quem ele é. Eu só estava lá para encurralar meu garoto [Kron Gracie] e estes [Ewoks] estavam procurando [trouble] jogou uma garrafa em mim procurando influência. [What the f*ck] eu fiz?”

Depois que o incidente se tornou público, o contendor peso mosca do UFC, Brandon Royval, na verdade apoiou parte das afirmações de Diaz depois de dizer que testemunhou o companheiro de equipe de Makhachev, Tagir Ulanbekov, disparar a primeira garrafa de água, que quase o atingiu.

Na mesma entrevista em que Makhachev abordou o incidente do lançamento da garrafa de água, ele também disse que não sabia por que Diaz de repente teve um problema com ele, depois que eles aparentemente tiveram um respeito mútuo depois de se encontrarem em um elevador em um evento separado.

“Sabe o que é interessante, talvez cinco, seis meses atrás, encontrei Diaz no elevador do Wynn Hotel em Las Vegas”, disse Makhachev. “Ele vem até mim e diz: ‘Respeito, respeito, respeito’. Mas o que mudou agora? Muitas câmeras chegam e sempre as pessoas mudam.

“Não temos nada. Se eu tiver algo com ele, posso resolver no Wynn Hotel. Mas ele veio até mim e disse ‘Respeito’ e depois foi embora. Mas quando a câmera chega, ele está mudando. E as pessoas pensam que fui eu que comecei isso!”

Essa interação aparentemente ficou na cabeça de Makhachev quando o incidente da garrafa de água aconteceu, mas Diaz afirma que ele nunca abordou o campeão dos leves do UFC em nenhum elevador e muito menos lhe disse que havia respeito entre eles.

“Nunca vi esse cara em um elevador”, disse Diaz. “[What the f*ck?]pensei que as pessoas religiosas não mentiam. [What the f*ck] está acontecendo? E [what the f*ck] aconteceu com o campeão. Tudo que você precisava fazer era dizer sim, campeão.

Não há como dizer quando Diaz e Makhachev poderão se cruzar novamente, mas parece que não há amor perdido entre os dois.