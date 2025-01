Nicki Minaj processada por agressão pelo ex-empresário, rapper chama o processo de ‘frívolo’

18h57 horário do Pacífico – O advogado de Nicki Judd Burstein diz ao TMZ… “Neste momento, nenhuma reclamação foi feita à Sra. Petty e, portanto, não temos conhecimento das alegações específicas. Porém, se o processo for conforme relatado pelo TMZ, é completamente falso e frívolo. Estamos confiantes de que o assunto trazido por este ex-assistente será resolvido rapidamente na Sra. Favor de Petty.

Nicki Minaj explodiu em seu gerente do dia-a-dia e bateu no rosto dele com tanta força que ela jogou sua cabeça para trás e fez seu chapéu voar… pelo menos de acordo com um novo processo.

O rapper de “Starships” está sendo processado por um homem chamado Brandon Garrettque afirma que estava trabalhando como empresário de Nicki durante sua turnê no início deste ano, quando ela fez exercícios físicos com ele.

Na ação, movida por um poderoso advogado de defesa Thomas Feher e obtido pelo TMZ, Garrett afirma que Nicki o enviou em uma missão após seu show de abril de 2024 em Detroit… e quando ele voltou, foi chamado ao camarim dela.

Garrett afirma que Nicki estava lá dentro com outros membros de sua equipe e começou a questionar as pessoas sobre suas responsabilidades profissionais. Ele diz que ela ficou furiosa quando soube que Garrett certa vez havia enviado outra pessoa para pegar uma de suas receitas.

No processo, Garrett afirma que Nicki gritou com ele: “Você está louco para que ele pegue minha receita? Malditos dentes. Você é um homem morto andando. Você acabou de foder toda a sua vida e nunca será ninguém, vou me certificar disso.

Garrett afirma que Nicki continuou gritando com ele e disse que sua “vida havia acabado” antes de acertá-lo no lado direito do rosto com a mão aberta. Ele diz que a força do golpe fez com que sua cabeça balançasse para trás e seu chapéu voasse.

A equipe de segurança de Nicki supostamente se aproximou de Garrett, e ele afirma que Nicki o atingiu no pulso direito, derrubando documentos em sua mão no chão.

Garrett afirma que Nicki então disse a ele para “dar o fora” e ele diz que pegou seu chapéu e saiu rapidamente da sala … trancando-se dentro de um banheiro na Little Caesars Arena.

Ele diz que seu pulso latejava e seu rosto estava dolorido quando ligou para sua noiva para contar o que aconteceu… alegando que ficou trancado no banheiro por horas por medo de sua segurança.

Garrett afirma que a equipe de Nicki não o deixou entrar no ônibus da turnê de volta à base da turnê em Chicago… deixando-o preso em Detroit.

Ele está processando Nicki por agressão, agressão e inflição intencional de sofrimento emocional… e está indo atrás dela por danos.

Entramos em contato com o acampamento de Nicki… até agora nenhuma resposta.