Noah Scurry, estrela do basquete do HS, morto aos 17 anos, baleado e morto fora de casa

Noah Scurry – uma estrela do basquete do ensino médio na Pensilvânia – morreu tragicamente esta semana depois de ser baleado a poucos passos de sua casa.

O motivo do tiroteio ainda não é conhecido… as autoridades dizem que uma investigação sobre o incidente está em andamento.

Scurry estava no último ano do Samuel Fels HS… e capitão do time de basquete masculino. Segundo seu primo, Breanna McGlynn ele estava sendo recrutado por faculdades.

Diretor do SFHS Melissa Rasper disse em um comunicado na terça-feira que Scurry era mais do que apenas um jogador de basquete talentoso… ele recentemente alcançou as pontuações mais altas no SAT da escola.