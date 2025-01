Novidade comercial na parte alta de Maceió

Segundo revela a newslwtter “Investindo por aí”, as obras do Grand Jardim Shopping, que já foram iniciadas no bairro Cidade Universitária, parte alta de Maceió, devem estar concluídas no final de 2027.

O mais novo centro comercial da cidade tem estrutura para 200 lojas, além de oferta de seviços e lazer, e representa um investimento de R$ 110 milhões.

O projeto contempla supermercado, praça de alimentação, cinemas, academia de 1.500 metros quadrados e um centro médico.

O empreendimento representa uma alternativa do modelo de desenvolvimento comercial de Maceió, já que preferencialmente os investimentos nesse segmento têm priorizado a orla marítima e o Centro da cidade, na parte baixa.